Proč je internetová reklama tak posedlá banánem?

Česká justice už nedokáže to, co německá – vsadit komunistické funkcionáře odpovědné za střelbu na hranici za mříže. Mohla to přitom udělat dávno, kdyby… více

- Magazín - 0

Každé Vánoce usedá většina rodin k pohádkám, kterými se to v televizi touto dobou jen hemží, případně sáhnou po knížce. Vždyť kdo by nemiloval Popelku, Šípkovou Růženku nebo Krásku a zvíře? Jejich základní příběhy si lidé vyprávěli už před několika stovkami let, některé mají historii ještě delší. Pokud by se ale i dnes pohádky interpretovaly v takové podobě jako kdysi, nejednomu dítěti by způsobily pořádné trauma. více