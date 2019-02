Billa a Penny Market dostaly tučnou pokutu za zneužití tržní síly

15:26

Francie a Německo se dohodly na podrobném návrhu rozpočtu eurozóny, který by měl podpořit hospodářský růst, posílit konkurenceschopnost a snížit hospodářské rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. Uvedla to v pátek agentura Reuters, odvolává se na dokumenty německé vlády. Dohoda mezi oběma zeměmi by mohla připravit půdu pro dohodu v rámci skupiny ministrů financí eurozóny, ti by o sestavení nového nástroje měli jednat v březnu.