Proč má láhev vína většinou právě 0,7 litru

MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Proč si zpravidla kupujeme sedmičku vína, a ne jenom půllitr, případně rovnou celý litr? Za to vděčíme známému průkopníkovi šumivých vín.

Jistě zná každý jméno benediktinského mnicha Doma Pérignona, který žil v letech 1638 až 1715 a o němž se traduje, že vymyslel šampaňské. Podle legendy zapomněl ve sklepě víno, které znovu zkvasilo a mnichovi náramně zachutnalo.

To samozřejmě není pravda, ale na vzniku tak zvané šampaňské metody (méthode chmapenoise), tedy výroby šumivého vína druhotným kvašením v lahvích, se Dom Pérignon jako sklepmistr opatství Hautvillers v kraji Champagne podílel a vývoji velmi pomohl. Mimo jiné přišel i na to, jak z modrých odrůd vyrobit bílá vína, používal lahve se silnějšími stěnami, protože ty stávající proces kvašení z valné většiny nevydržely, a pracoval také na vývoji odpovídajících zátek. Koncem 17. století ještě nebyla známá souvislost mezi cukrem, kvašením a tlakem, tu objevil až o dobré dvě stovky let později Louis Pasteur.

Kromě výše uvedeného má Dom Pérignon na svém kontě ale ještě jeden vynález: Dodnes nejrozšířenější objem vinných lahví, který činí 0,7 litru. Toto číslo si mnich nevycucal z prstu, ale je výsledkem jeho obsáhlých pozorování. Zjistil totiž, že sedmička je průměrné množství vína, které tehdy k večeři zkonzumoval dospělý muž.

Pokud se tedy k jídlu podávaly lahve vína v tomto množství, měl každý dost co pít - a zároveň také po jídle nezbylo víno, které by se muselo vylít, případně uchovávat. I za to patří současníkovi Ludvíka XIV. dík. Ne nadarmo jméno Doma Pérignona dodnes nese jedna z nejznámějších značek šampaňského.