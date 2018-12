Víno pojmenované podle nácka? Ale fuj...

ANKETA MAGAZÍN - Magazín autor: Lukáš Strašík

Může se jmenovat známá odrůda vína podle přesvědčeného nacisty? A má smysl ji po více než sedmdesáti letech od konce války přejmenovat?

Zweigeltrebe je nejvýznamnější, nejoblíbenější a nejrozšířenější rakouskou odrůdou červeného vína. Zabírá 15 procent všech rakouských vinic a polovinu těch, kde se pěstují červené či modré hrozny.

Odrůdu vyšlechtil bývalý ředitel vinařské školy a vinařského ústavu v rakouském Klosterneuburgu Friedrich Zweigelt, když v roce 1922 pod číslem 71 úspěšně zkřížil Svatovavřinecké a Frankovku. Novou odrůdu nazval Rotburger, tedy podle barvy (Rot) a místa původu (Klosterneuburg).

Název Zweigeltrebe (případně Zweigelt) dostala na počest svého tvůrce až v roce 1975 (tedy 11 let po jeho smrti), aby se zabránilo případné záměně s německou odrůdou Rotberger. Změnu názvu tehdy iniciovala rakouská vinařská legenda Lenz Moser. Byl si už nicméně velmi dobře vědom toho, že nové jméno nebude každému po chuti.

Zapálený nácek

Sběratel motýlů a nepříliš nadaný amatérský básník Fritz Zweigelt byl totiž přesvědčený nacista. Do NSDAP vstoupil už v dubnu 1933, strana přitom byla v Rakousku zakázána.

Po anšlusu v roce 1938 byl tehdejší ředitel vinařské školy v Klosterneuburgu poslán předčasně do penze a na jeho místo dosadili právě Zweigelta. Ten se ze školy pokusil udělat baštu nacismu a má se za to, že vydal gestapu jednoho z žáků školy, odbojáře Josefa Bauera z hnutí Österreichische Freiheitsbewegung kolem kněze Romana Karla Scholze. Případně že jeho vydání nezabránil, třebaže to bylo v jeho moci. Proslul také ostrými protižidovskými výroky. Po válce sice skončil ve vězení, po půl roce ale už byl zase na svobodě. Z ředitelského místa jej sice sesadili, až do jeho smrti v roce 1964 se mu ale dostávalo četných poct.

Dobré jméno pro dobré víno

Dobré víno potřebuje dobré jméno – nikoliv jméno nacistického zločince. Pod tímto heslem aktivisté z vídeňského kulturního centra IODE (Institut ohne direkte Eigenschaften) v pondělí na tiskovce představili svůj návrh nového názvu – Blauer Montag. Od své akce Abgezweigelt si mimo jiné slibují i to, že se historici konečně začnou zabývat tímto prominentním protagonistou zločinného režimu.

Autoři iniciativy Abgezweigelt argumentují tím, že rakouské vinařství zamlčuje svou nacistickou minulost jako málokteré jiné hospodářské odvětví. Vadí jim i fakt, že se od roku 2002 uděluje nejlepším rakouským vínům cena nesoucí rovněž Zweigeltovo jméno (Dr.-Fritz-Zweigelt-Preis).

Historik Robert Streibel sice připouští, že Zweigeltova osobnost vyžaduje podrobnější rozbor a delší zkoumání, nicméně prý rozhodně nejde o někoho, po kom by se měla jmenovat odrůda vína.

Zweigel, Blauer Montag nebo Rotburger

Není to ostatně poprvé, co se diskutuje o názvu tohoto vína. Vedle zmíněného "Modrého pondělka" už v minulosti zaznívaly návrhy na návrat k původnímu názvu Rotburger.

Zástupci vinařů sice varují před ukvapenou změnou jména, nicméně už se našli dva (Friedl Umschaid a Maximillian Brustbauer), kteří budou napříště své víno nabízet pod názvem Blauer Montag. A jako první podnik bude víno s novým jménem podávat od příštího února vídeňské Café Vindobona.

Tajemství úspěchu Zweigeltrebe je především v jeho univerzálnosti. Chutná jako mladé, ale i jako vyzrálé víno z dřevěných sudů. Vhodné je též pro kupáž (scelování) a hodí se jak k těstovinám a sýrům, tak i k jehněčímu, zvěřině nebo drůbeži.

Pěstuje se především v Rakousku, ale i u nás, na Slovensku, v Německu, Maďarsku, Švýcarsku a ve státech bývalé Jugoslávie. A v malém množství i v Kanadě, Británii a v Japonsku. Úspěšnější odrůdou je v alpské zemi pouze Veltlínské zelené.

Je jasné, že případná změna názvu nijak v Rakousku vínu neubere na oblibě. Lahodný nápoj tak pouze ztratí svůj hořký nacistický ocas – přinejmenším pro někoho.