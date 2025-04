Vědci bijí na poplach: Na Zemi za pár dní dopadne objekt z vesmíru! Kam?

30. 4. 2025 – 11:50 | Zpravodajství | Alex Vávra

V následujících dnech má na Zemi dopadnout objekt, který kolem ní tiše obíhá už více než 50 let. Odkud přišel, proč se vrací a co může způsobit? Vědci mají jen hrubé odhady – a čas se krátí.

Více než půl století starý kus ruské kosmické techniky, přistávací modul sondy Kosmos 482, se chystá na návrat do zemské atmosféry. Očekává se, že k tzv. nekontrolovanému zániku v atmosféře dojde kolem 9. nebo 10. května 2025. Přesné místo dopadu zatím nelze určit. Sonda Kosmos 482 byla vypuštěna v roce 1972 jako součást sovětského programu zaměřeného na průzkum Venuše. Cílem mise bylo dopravit přistávací modul na povrch planety, avšak kvůli selhání nosné rakety se sonda nedostala z nízké oběžné dráhy Země. Od té doby obíhá naši planetu jako nefunkční a částečně zapomenutý objekt.

Co činí Kosmos 482 neobvyklým, je jeho konstrukce. Přistávací modul byl vyroben tak, aby vydržel extrémní podmínky na Venuši – teploty přes 460 °C, vysoký atmosférický tlak a chemicky agresivní prostředí. Jinými slovy, jde o jeden z nejodolnějších lidských výtvorů, který se kdy dostal do vesmíru. To také znamená, že pravděpodobnost jeho úplného zničení v atmosféře je velmi nízká. Modul by mohl zůstat z velké části neporušený až do dopadu. Už v minulosti byly některé části Kosmosu 482 zachyceny po návratu do atmosféry. V roce 1979 dopadly koule z titanové slitiny na farmu na Novém Zélandu, kde způsobily menší škody. Sovětský svaz tehdy oficiálně popřel jakoukoli souvislost se spadlými fragmenty.

Podle odborníků, jako je astrofyzik Jonathan McDowell, je riziko, že modul skutečně dopadne na obydlené území nebo zasáhne člověka, přibližně 1 ku 10 000. Pro srovnání: objekt této velikosti a hmotnosti je podobný fragmentu meteoritu, který v roce 2013 explodoval nad ruským městem Čeljabinsk. Tento incident tehdy zranil více než 1 500 lidí – nikoliv samotným dopadem, ale tlakovou vlnou způsobenou výbuchem ve vzduchu. Kosmos 482 se ovšem na rozdíl od přírodního meteoritu nerozpadá náhodně. Je to robustní inženýrský objekt, který může dopadnout v celku a způsobit lokální škody, pokud zasáhne obydlenou oblast nebo infrastrukturu.

Přestože většina zemského povrchu je tvořena oceány a neobydlenou krajinou, nelze zcela vyloučit dopad na oblast, kde se budou nacházet lidé. Zatímco mezinárodní sledovací systémy dráhu objektu pečlivě monitorují, jeho přesný bod vstupu do atmosféry bude možné určit až v řádu hodin před dopadem. Do té doby zůstává Kosmos 482 připomínkou éry ambiciózních kosmických programů – a zároveň varováním, že vesmírný odpad představuje reálné riziko, a to i desítky let po svém vzniku.