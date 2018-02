Přispějte Babišovi na kozy! Nebuďte škrti

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Zásada každá koruna je dobrá, platí taky pro miliardáře. Dvojnásob, když jsou kačky od státu a nic nestojí.

Augiášův chlév je pojem používaný k popisuúděsného a nezvladatelného nepořádku. Mám za to, že se k němu dá přirovnat také systém českých dotací chovatelům zvířat.

Naznačují to dotace na kozy a ovce Andreje Babiše na Čapím hnízdě.

Co je doma, to se počítá

Firma Imoba z Babišova podnikatelského impéria, která spravuje Čapí hnízdo, dostala od státu celkem devadesát tisíc korun určených pro malé podniky na chov přežvýkavců. Zjistily to Hospodářské noviny (zde). Loni na kozy a ovce na Čapím hnízdě brala Imoba 21 290 korun, o rok dřív 30 000.

Imoba je přitom součástí akciové společnosti SynBiol, která měla předloni tržby 3,4 miliardy korun a jejímž jediným vlastníkem je Babiš. Že by společnost s několikamiliardovým obratem neměla na krmivo pro několik přežvýkavců a musela stát žádat o podporu?

Na tuto otázku si soudný člověk musí odpovědět záporně.

A Babišova reakce? Klasika. "Já se tím nebudu zabývat, protože já se SynBiolem nemám nic společného," reagoval premiér na otázky novinářů.

Jak jinak, SynBiol je ve svěřenském fondu. Babiš, jeho jediný akcionář, ho tam vložil loni v únoru poté, co sněmovna přehlasovala prezidentovo veto a schválila zákon, který firmám členů vlády zapovídá přístup ke státní podpoře.

O firmu se teď starají Babišovi lidé. Dotace ale dostával nynější premiér a dřívější ministr financí ještě v dobách, kdy mu zákon nezakazoval rozhodovat o podniku a současně pobírat od státu peníze.

Kamínek do mozaiky

Mluvčí Imoby v reakci na článek HN upozornil, že dotace firma už vrátila. "V loňském roce byla provedena interní kontrola. Byly zjištěny administrativní nesrovnalosti u dotačních titulů kozy, ovce, krávy. Dotace byly neprodleně vráceny dotačnímu orgánu."

Takže vše v pořádku? Peníze vráceny, zapomeňte.

Fajn. Proč ale Imoba zjistila pochybení a dotaci vrátila až poté, co se začala ve sněmovně přetřásat jiná padesátimilionová evropská dotace pro Čapí hnízdo a novináři se začali zevrubněji věnovat Babišovu dotačnímu byznysu? Proč Imoba vrátila dotace až v době, kdy vyšlo najevo, že Babišův holding Agrofert získal na dotacích a zelených bonusech víc, než zaplatil na dani z příjmu?

Že by to byla jen shoda okolností? Spíš reakce vyvolaná tlakem na projekt Čapího hnízda, snaha odvrátit další malér.

Jak je vůbec možné, že firma žádá dotaci a nezjistí si, zda splňuje podmínky pro to, aby jí byla vyplacena? Lze se smířit s vysvětlením (spíš mlžením), že to byla jakási "administrativní nesrovnalost"?

Mám za to, že to je po evropské dotaci na "čapák" a korunových dluhopisech další kamínek do mozaiky poznatků o podnikatelské strategii Babišových podniků – strategii mimořádně agresivní vůči státní kase.

Užiteční přežvýkavci

Babiš tvrdí, že neměl zapotřebí, aby se ucházel se svými miliardami o dotaci ve výši pouhých padesát milionů pro Čapí hnízdo. Tento argument převzali také jeho spolupracovníci a souputníci ve straně. Nejnověji dokonce Miloš Zeman.

Teď se ale ukázalo, že Babišova firma nepohrdne ani titěrnými desetitisíci darovanými státem. Jsou to drobné, ale zadarmo.

Proč si ostatně nesáhnout na dotace na kozy? Vždyť s pomocí těchto přežvýkavců si vylepšoval obchodní bilanci také jiný miliardář Donald Trump.

Trump si před lety snížil daně z golfových hřišť tím, že nakoupil kozy a své resorty ve státě New Jersey v daňovém přiznání označil za zemědělské usedlosti. Doložil to fakturou za nákup koz. A berňák na to skočil.

Donald tak nízkou investicí do přežvýkavců dosáhl vysoké úspory na daních. Deník Wall Street Journal ji odhadl na téměř osmdesát tisíc dolarů.

Dotační chlívek

Jsou ale dotace na burské kozy a plemenné ovce z Babišova miliardového byznysu něčím unikátním? Nepředstavují jen pověstnou špičku ledovce? Stejně jako evropská dotace na projekt Čapího hnízda?

Kolik malých začínajících podniků nadopovaných z veřejných peněz už skončilo ve vypasených korporacích?

Z veřejných rozpočtů saje nejen Babiš, ale i další miliardáři – Petr Kellner, Daniel Křetínský, anebo Karel Komárek. Ukazuje na to projekt Dotační parazit, který spustil bývalý náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht.

Máslo na hlavě přitom mají jak někteří z příjemců dotací, tak stát. V některých případech, třeba u Imoby, se stát spokojí s čestným prohlášením a neprověřuje ty, které z veřejných peněz podporuje.

To není omluva ani alibi pro Andreje Babiše. Jen upozornění na to, že by se konečně patřilo dotační chlívek vymést.