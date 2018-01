Babiš prodává důvěru za špek a čokoládu. Za co si podrží imunitu?

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Vláda Andreje Babiše příští týden důvěru nezíská. Její šéf však má šanci udržet si imunitu. A to pro něj není k zahození.

Čapí hnízdo a důvěra vládě jsou spojené nádoby. Pokud by Andrej Babiš neměl na krku dotační průšvih, možná bychom už teď byli blízko vládě – s důvěrou.

Situace je ale jiná, premiér je obviněn z dotačního podvodu. Pro Babiše to je prekérní situace, ne však bezvýchodná. Může mu ji usnadnit to, že ho sněmovna do rukou vyšetřovatelů nevydá a že si imunitu podrží. Tím se zvýší jeho vyhlídky na úspěch druhého pokusu o vládu.

Mafie, kmotři a kompro

Kdo by s tím ANO pomohl? Třeba parta zabrušovačů kolem Tomia Okamury. Pravda, okamurovci loni v září hlasovali pro Babišovo vydání. To se ale může změnit. "Pakliže tam nebudou žádné nové zkušenosti, než o kterých zprostředkovaně víme, tak v takovém případě budeme hlasovat stejně, jako jsme hlasovali, to znamená pro vydání," upozornil před časem Okamura.

A nové "zkušenosti" nejspíš budou. Dodá je bývalý detektiv Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu Jiří Komárek. V Babišových novinách naznačil, že má kompromitující informace na vyšetřovatele kauzy Čapí hnízdo Pavla Nevtípila. V imunitním výboru nejspíš rozvine verzi, kterou už líčil Babiš: Stíhání šéfa ANO si objednala mafie a Nevtípil je řízen kmotry.

Takže pokud poslanci ANO budou proti vydání (což se dá předpokládat) a pokud se k nim přidá Okamurův tým (který za to nepochybně dostane nějakou protislužbu – jestli ji už nedostal), zbývá jediný absentující poslanec z některé další strany a imunita bude v (Babišově) kapse.

Babišovi by se hodilo, kdyby nedostával obsílky s předvoláním k výslechu. Taková situace by vylepšila jeho pozici při druhém pokusu o vládu, snáz by získal koaličního partnera. (Jednou mu dojde, že s menšinovou vládou nemá v rozdrobené sněmovně šanci.)

Slátanina všech chutí

Babiš se snaží umést si cestu k vládě tím, že vyjde vstříc dalším stranám, zejména levicovým. Nedá mu to práci a nemusí se ani přemáhat. Politické ideje pro něj nejsou podstatné. Důležitá je moc.

"Náš program je pro všechny," hlásal ve středu ve sněmovně, když představoval programové prohlášení. Miloš Zeman, který za Babiše a jeho kabinet na stejném místě (byť vlažně) orodoval, přirovnal prohlášení ke "švédskému stolu, kde si každý může vybrat, na co má chuť".

Mám za to, že pro slátaninu slibů, kterou Babiš předložil a kterou pracně a místy nesrozumitelně od pultíku drmolil z papíru, lépe vystihuje jiný příměr, také zmíněný během debaty ve sněmovně – a sice k povídce Josefa Čapka "Jak si pejsek s kočičkou dělali dort" (zde).

Pro oživení paměti: "Dort musí být sladký," řekla kočička a nasypala do něj cukr. "A trochu slaný taky," řekl pejsek a dal tam sůl. A tak svorně pokračovali. Do dortu postupně přidali smetanu, špek, bonbóny, syrečky, čokoládu, okurku, myš…

Byl z toho pochopitelně chuťový galimatyáš. Když pejsek s kočičkou vytáhli dort z trouby, byl horký, a tak ho dali vychladit za dveře. Tam ho sežral zlý cizí pes. A bylo mu tuze zle, svíjel se, bolelo ho břicho.

Babiš jako pejsek dal do programového dortu některé z pochutin opozičních kočiček ze sněmovny. Příliš si ale nelámal hlavu s tím, zda se z nich dá upéct politika, která bude chutnat a nebude z ní bolet žaludek, anebo hlava.

Slibem neurazíš

Z programového prohlášení vyplývá, že kabinet vybere méně peněz. Zato jich výrazně víc utratí. Hlásá nižší daně, jízdu vlakem zdarma pro žáky i důchodce, vyšší platy (zejména učitelům) i vyšší důchody …

Kde vezme vláda na krytí svých slibů peníze? V jejím prohlášení odpověď nehledejte. Není tam.

Je přitom zjevné, že pokud česká ekonomika nebude růst ještě rychleji než v současnosti – což ekonomové nepředpokládají – vláda na své záměry peníze mít nebude. Bude tedy vydávat kupy dluhopisů?

Prý ne. Babiš a spol. v programovém prohlášení ujišťují, že budou vést odpovědnou rozpočtovou politiku a nepřipustí, aby se stát víc zadlužil. "Budeme usilovat o vyrovnaný státní rozpočet," slibují.

Z toho je jasné, že vláda nebere své sliby vážně. Buď zemi zadluží, anebo nebude dávat dárky, o kterých mluví.

Do očí bijící je rozpor mezi realitou a sliby u důchodů. Důchodový účet nestačí ani na nynější penze, které jsou pokládány za nepřijatelně nízké. Babišova vláda přitom slibuje vyšší důchody, k tomu nižší odvody a pracovníkům v některých profesích dřívější odchod do důchodu.

Terazky som premiérom

Zvláštní kapitolou jsou v programovém prohlášení věci, které Babiš a další ministři za ANO v uplynulých čtyřech letech neprosazovali, ba dokonce odmítali. Mezi ně patří slib, že současná vláda navrhne snížit daň z příjmu jednotlivců na 19 procent (počítáno z hrubé mzdy).

Fajn nápad. Proč však tuto možnost Babiš v koaliční vládě odmítal? Byl to on, kdo se postavil proti takové úpravě, která měla podle zákona platit už od roku 2015.

Zapomeňte ale na minulost. Teď to přece bude jinak. Andrej Babiš sněmovně i národu vzkazuje: Čo bolo, to bolo. Terazky som premiérom!

Zbývá ještě odpověď na otázky: Vydaným, nebo nevydaným? S důvěrou nebo bez důvěry? A na jak dlouho?