Babiš ve spárech mafie

Mafie, která stojí proti Andreji Babišovi, má dlouhé prsty. Nebo spíš chapadla. Jen tak může dosáhnout z Prahy až do Bratislavy a dokonce do Bruselu.

Andrej Babiš chce udělat z Česka zase skvělou zemi. Mafie mu však hází klacky pod nohy. Ušila na něj dotační podraz s Čapím hnízdem.

Tak to aspoň vidí sám Babiš. "Celou kauzu zorganizovala na mě nějaká mafie," řekl před Vánoci v rozhovoru pro Novinky. Bylo to krátce poté, co Evropská komise vyzvala Česko, aby výdaje na projekt Čapí hnízdo vyjmula z evropského dotačního programu. A ještě před tím, než do Česka dorazila zpráva Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAFu), který dotaci pro Čapí hnízdo vyšetřoval.

Už před volbami ale velkopodnikatel upozornil na mafiány ve slovenském ústavním soudu. "Jak je vidět, tak mafie, která zařídila moje stíhání v kauze Čapí hnízdo, má dlouhé prsty," reagoval na výnos nejvyšší soudní instance na Slovensku, která zrušila rozhodnutí soudu nižší instance, podle něhož byl veden jako agent komunistické Státní bezpečnosti (StB) neoprávněně.

Palermo i v Bruselu?

O jaké mafii to Babiš mluví? Nepřevtělil se snad do smajlíka, který po jeho boku blábolil ve volebním klipu?

Mafie je definována jako společenství, které se od ostatních forem zločinu liší nejen strukturou, ale především infiltrací do státu. Má své členy nebo lidi jí nakloněné mezi vysoce postavenými politiky, státními úředníky, soudci, prokurátory a policisty. Díky tomu se jí daří nejen prosazovat své obchodní zájmy, ale také krýt svou činnost.

V Česku jsme měli třeba mafii lihovou bosse Radka Březiny nebo mafii justiční vedenou kápem Jiřím Berkou. Žádná z nich však nepronikla do státních struktur cizích států nebo nadnárodních institucí. To se podle výkladu českého premiéra podařilo až antibabišovské mafii.

Jen považte, tahle zločinecká organizace infiltrovala nejen slovenskou justici, ale také unijní struktury, samotnou Evropskou komisi, přinejmenším OLAF.

Taková verze příběhu platí pochopitelně jen pro případ, že přistoupíme na pohádku Andreje Babiše.

Kde hledat mafii

Zatím ale mafiánské manýry připomíná spíš způsob, jakým Babišovi lidé, zejména správkyně státních financí Alena Schillerová, přešlapují kolem zprávy OLAFu. Jistě, státní zastupitelství zprávu zveřejnit nedoporučilo. Jeho vyjádření, které je formulováno jako nezávazné doporučení, však neznamená, že žalobce něco zakazuje, natož aby veřejnost nemohla znát aspoň to, k čemu OLAF vlastně dospěl. Takové jednoduché a stručné sdělení přece vyšetřování ohrozit nemůže.

Vše ukazuje na to, že Babišovi lidé ve vládě hrají o čas. Vypadá to tak, že chtějí zjištění OLAFu udržet v tajnosti aspoň do doby, než bude sněmovna hlasovat o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka. A nejspíš také chtějí poskytnout Babišovým píáristům prostor na to, aby vymysleli, jak na zprávu reagovat a jak ji vyložit.

Pokud přistoupíme na Babišovu mafiánskou teorii, pak se musíme ptát: Nezačala snad ve státní správě s nástupem nové vlády platit omerta – mafiánská zásada, podle které je člen organizace povinen zachovávat mlčení o všech aktivitách organizace a jejích členech?

Personálně by omerta byla zajištěna, protože většina z těch, kterým zpráva OLAFu prošla pod rukama, pracuje pro Babiše nebo pro Babišovy lidi. Nejvyšší místa na ministerstvu financí, ministerstvu pro místní rozvoj a středočeském krajském úřadu, tedy v institucích, kam byla zaslána nebo přeposlána, drží Babišovi lidé. Přesněji Babišovy ženy – Alena Schillerová, Klára Dostálová a Jaroslava Pokorná Jermanová.

Nemáme tedy mafii hledat jinde než tam, kam ukazuje Babiš?

Veřejná kauza

Z toho, co víme, je zjevné, že kolem projektu Čapího hnízda nebylo vše v pořádku. Babiš a spol. si sáhli na peníze, na které neměli nárok, které byly určeny malým začínajícím firmám, ne starým a vypaseným korporacím.

Čapí hnízdo není běžná kauza, protože se v ní točí veřejné peníze a zejména – figuruje v ní předseda vlády. Veřejný zájem v tomto případě stojí hodně vysoko. Závěry zjištění, ke kterým dospěl OLAF, by proto měly být zveřejněny co nejdřív.

Máte snad opačný názor?