Předseda ODS táhne do boje proti klaunům a v partaji má toho největšího

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Jaroslav Bican

Na kongresu občanských demokratů se předvedly dva různé politické styly. Jeden prezentoval předseda strany Petr Fiala, a druhý starosta městské části Praha – Řeporyje Pavel Novotný. Nakolik jsou kompatibilní a který z nich má budoucnost? Porazí Fiala politické klauny, proti kterým vyhlásil tažení, anebo ho jednoho dne jeden takový klaun nahradí?

Petr Fiala byl znovu zvolen předsedou občanských demokratů. Je jím už od roku 2014 a po skončení svého dvouletého mandátu bude nejdéle sloužícím šéfem ODS po Václavu Klausovi. Překoná tak kromě Petra Nečase i Mirka Topolánka.

Střízlivý politický styl bývalého rektora Masarykovy univerzity a někdejšího ministra školství je veskrze sympatický možná právě proto, že se vymyká tomu, co se dnes nosí a co sklízí úspěch. Fiala sází na serióznost, rozvážnost, ale v rámci svých možností se snaží i burcovat a být naléhavý.

Někdy je výsledný mix trochu nuda a hodí se spíš za katedru, jindy – jako na sobotním kongresu ODS – převažuje dobře zvládnutá rétorika, odhodlání a jasně formulované sdělení. Při tom všem si Fiala jede svou a odolává politice, která staví na emocích, bulvárnosti a skandálnosti a soustředí se hlavně na efekt a upoutání pozornosti. Předseda občanských demokratů se proti takto pojaté politice naopak vymezuje.

Rozdíl mezi ním a trendem, který v politice v poslední době vítězí a válcuje soupeře, je krásně vidět na srovnání Fialy a starosty městské části Praha – Řeporyje Pavla Novotného a na porovnání jejich kandidátských projevů do čela ODS (v případně Novotného na post 1. místopředsedy).

Festival výtržností, multikára a klauni na vzestupu

Fiala ve své řeči prohlásil, že příští sněmovní volby budou i referendem o tom, zda má být politika divadlo, show a festival výtržností, nebo solidní práce a odpovědnost za stát, která vyžaduje kompetenci, program a výsledky.

Šéf ODS rovněž zdůraznil: "Ano, ucházím se o mandát vést tažení za slušnou a kompetentní konzervativně-liberální politiku proti různým politickým klaunům, prázdnému populismu a proti všem mistrům facebookových lží."

Co jiného je ale Novotný než politický klaun, který dělá z politiky divadlo a show? Když chtěl na ruském velvyslanectví předat dopis adresovaný prezidentovi Vladimiru Putinovi, přijel sem v multikáře a s vlajkou Řeporyjí. A podobné jsou i další jeho výstupy.

Jde o skvěle zvládnutou show, která zabírá, a její mediální dopad je obrovský. Starosta Řeporyjí a jeho městská část jsou nepřehlédnutelné. Také Novotného projev na kongresu ODS byl divadlem svého druhu, které mělo patřičný dosah. Bývalému šéfredaktorovi bulváru se nedá upřít, že je v tom zkrátka mistr.

Tam, kde Fiala vyhlašuje tažení proti politickým klaunům, Novotný klaunství hlásá, propaguje a používá jako nástroj, jak se vecpat do popředí a utrhnout si kus cenného prostoru. Nadmíru se mu to daří a chtěl by, aby ho v tom občanští demokraté aspoň zčásti následovali.

Ve své řeči přítomné členy a členky ODS burcoval: "Na to, abychom vrátili do této společnosti řád a zdravý rozum, na to, abychom prosazovali naši politiku a vize, abychom převzali kontrolu, na to potřebujeme být v trháku a první v cíli, ne v pelotonu, kam jsme se vrátili jen díky lidem, jako je Petr Fiala, a jeho energii a drivu."

Drzost, show a divadelní představení

Zajímavé je, že Novotný se tváří jako naprosto loajální člen ODS a deklaruje, že stačí jediná esemeska, například právě od Fialy, a řady Občanské demokratické strany opustí, ale přitom jde proti politice, kterou prosazuje a hájí předseda jeho partaje. Starosta městské části například zmiňuje: "Prostě musíme teď hrát s kartama, který máme, a používat přitom holt někdy i metody, které, jak nám nejsou po chuti a vlastní, tak jsou v tom arsenálu prostě nezbytný."

Kdyby šéf občanských demokratů chtěl, mohl by se jednoduše zbavit jednoho klauna ve vlastních řadách, ovšem zatím tomu nic nenasvědčuje. Zároveň platí, že předsedou strany se stal bojovník proti politickým klaunům a odpůrce politiky jako divadla a show Fiala, kdežto klaun a showman Novotný prvním místopředsedou ani řadovým místopředsedou zvolen nebyl. Zůstává běžným členem a šéfovi ODS prokazuje veškerý respekt a loajalitu.

Přesto je v tom jistý rozpor, pokud na jedné straně Fiala říká, že sněmovní volby budou referendem o tom, zda má být politika show a divadlo, a na druhé straně Novotný k něčemu podobnému občanské demokraty vybízí, když vyzdvihuje drzost a schopnost prodat se.

Sám pak slouží jako příklad toho, jak to, co Fiala kritizuje, funguje: Novotného a Řeporyje zná každý, ale kdo zná drtivou většinu delegátů a delegátek, kteří se zúčastnili kongresu ODS? I v reakci na kongres zaznělo, že občanští demokraté potřebují více toho, co ztělesňuje Novotný – energii, neformálnost, neotřelost, schopnost se prosadit či nadšení.

Fiala naproti tomu reprezentuje jinou tvář politiky než starosta Řeporyjí. Může však předseda partaje dlouhodobě obstát a dotáhnout to na premiéra? Nebo doba nakloněná jím představovanému způsobu politické práce už minula a kdo chce být dnes úspěšný, musí vsadit na emoce a lehce bulvární prezentaci, kterou tak zvládá Novotný (a nevyhýbá se jí ani předseda hnutí ANO)? A je tedy jen otázka času, kdy Fialu v čele strany nahradí někdo jeho typu?

Symbióza klauna s profesorem a seniorní pozice

Možná to nakonec takhle vyhroceně nestojí a není tomu tak, že by bylo nutné si vybrat buď jedno, nebo druhé. A třeba i Fiala a Novotný mohou pro ODS pracovat ve vzájemné symbióze a neplatí, že jeden musí převálcovat druhého, nýbrž oba budou ve prospěch partaje pracovat svým vlastním stylem, dohromady to bude fungovat a nebudou se snažit navzájem se vytlačit.

Může ovšem být v takovém případě důvěryhodný Fialův souboj s politickými klauny? Záleží na tom, jak moc bude Novotný a jeho bulvární pojetí politiky v ODS nabírat na síle a nakolik tomu šéf občanských demokratů nechá volný průběh.

Pro další setrvání Fialy na postu stranického předsedy budou potom rozhodující nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Chtěl by, aby se po nich jeho partaj dostala do vlády v seniorní pozici a rozdávala karty. Zatím to vypadá jako zbožné přání.

Důležitou zastávkou na cestě za splněním Fialova snu budou letošní krajské volby. Před čtyřmi lety v nich ODS dosáhla průměrného výsledku 9,47 procenta. Nejlépe na tom byla v Plzeňském (14,63 procenta) a Středočeském kraji (13,05 procenta). Nejhůře dopadla ve Zlínském (6,39 procenta) a Moravskoslezském kraji (6,93 procenta). Pro zajímavost - taková KSČM měla například průměrný výsledek 10,54 procenta.

Letos se zdá, že by občanští demokraté mohli komunisty trumfnout. Pokud si však má ODS v krajských volbách dokázat, že ambice předsedy Fialy nejsou pouhou vykonstruovanou snahou o pozitivní myšlení, měly by se její preference pohybovat výrazně nad deseti procenty a v některých krajích atakovat dvacetiprocentní hranici. Strana by rovněž měla získat nějaké ty hejtmany, jak si přeje její předseda, aktuálně žádnými nedisponuje. Jinak může dál snít o seniorní pozici a rozdávání karet, ale stejně jí to k ničemu nebude.

Předsedu občanských demokratů v tom, co si pro následující období vytyčil, může motivovat i to, že - ať už Pavel Novotný říká cokoliv - je klidně možné, že pokud Fiala selže, skutečně ho dříve či později nějaký ten politický klaun ve funkci nahradí, ať už to bude starosta městské části Praha – Řeporyje, nebo někdo jiný. Fiala by na to měl pamatovat, protože nakonec jde o to, jestli klauni zvítězí i v jeho vlastní partaji.