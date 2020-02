Poslední české zlato z MS v hokeji je už deset let staré

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Od našeho posledního zlata z hokejového mistrovství světa uplynulo už dlouhých deset let. Tehdy to byl malý zázrak. Podaří se ho v květnu ve Švýcarsku zopakovat?

Psal se rok 2010. Česká hokejová reprezentace vedená trenérem Vladimírem Růžičkou odjela na světový šampionát do Německa v sestavě, která zdaleka nepatřila mezi největší favority. Přesto nakonec vybojovala senzační zlato.

Trenér Růžička musel před šampionátem řešit jednu omluvenku za druhou. Z NHL mu tehdy přijeli jen Jakub Voráček, Michal Rozsíval a brankáři Tomáš Vokoun s Ondřejem Pavelcem. Ve výběru byl však i Jaromír Jágr, jenž tehdy hájil barvy Omsku. A ten se svou podceňovanou partou dokázal téměř nemožné.

"Jarda byl jedním z klíčů k úspěchu, plnil roli, jakou měl, dařilo se mu a táhl tým. A druhou klíčovou postavou byl Tomáš Vokoun. Kdyby tam nebyl, tak by se to nestalo," říká Jakub Klepiš, další z členů zlaté party, který v Německu sehrál klíčovou roli.

Současný útočník Mladé Boleslavi, jenž do Německa přijel ze sibiřského Omsku, dal na turnaji tři góly, ke kterým přidal čtyři nahrávky. A všechny jeho trefy byly nesmírně důležité.

První ze svých branek Klepiš dal v závěrečném zápase základní skupiny proti Kanadě. Tedy v utkání, které Růžičkův tým poslalo po výhře 3:2 do čtvrtfinále. V tom Češi narazili na Finsko, které se rychle dostalo do vedení. Byl to ale právě Klepiš, kdo v úvodu třetí části vyrovnal, a český tým pak zvládl postoupit po nájezdech. Stejně jako v semifinále se Švédy, po kterém už zbývalo překonat jedinou překážku – našlapanou ruskou mašinu.

Asi měli strach z Jardy

Rusové byli jasnými favority, jenže uplynulo jen dvacet vteřin a Češi vedli. Jágr objel ruskou klec, našel Klepiše, a ten rozjásal všechny české fanoušky. "Ten gól si pamatuju úplně přesně. Na Jardu šli asi tři Rusáci, nejspíš z něj měli strach, gólman si vyjel a já jsem to dával do prázdné. Nečekali, že bychom mohli vést nebo je porazit, ale ten první gól nás nakopl a myšlenky na to, že bychom to mohli dokázat, se zvedly," vzpomíná Klepiš.

Český tým nakonec vybojoval výhru 2:1 a rozpoutal velkolepé oslavy, které si poté užil i na zaplněném Staroměstském náměstí. "Na ty chvíle se nedá zapomenout, měl jsem husí kůži. Když všichni fandí a skáčou, je to neskutečné," přiznává Klepiš.

Jenže od té doby uplynulo dlouhých deset let a čekání na zlatou medaili pokračuje. V letech 2011 a 2012 Češi sice na mistrovství světa skončili bronzoví, poté už to ale stačilo jen na tři "bramborové" medaile. U dvou z nich byl i Klepiš, jenž si na mistrovství světa naposledy zahrál v roce 2015 v Praze a Ostravě. "Bylo to vabank, zápasy o všechno, které nám bohužel nevyšly. Doma jsme měli v hlavách, že chceme být co nejlepší, ale ty klíčové zápasy se pro nás vyvíjely tak, že to na medaile nestačilo," vzpomíná Klepiš, jenž má na kontě i 66 zápasů v NHL.

Medaili mu přejel Červenka

Další šanci, jak medailové prokletí prolomit, budou mít čeští hokejisté letos v květnu ve Švýcarsku. "Záleží, kdo bude moct přijet, jaká bude forma… těch faktorů je více. Každopádně klukům budu držet palce, aby získali zlato," říká Klepiš, jemuž vzpomínky na deset let starý šampionát stále čas od času proběhnou hlavou.

"Nedávno to chtěl vidět malý, tak to bylo příjemné. Tenkrát to byl asi malý zázrak," uvědomuje si Klepiš, čeho Češi v roce 2010 dosáhli. A se zlatými pocity má pětatřicetiletý útočník, který hrával taky za Slavii, Třinec či Chomutov, spojenou ještě jednu příhodu. "Když jsme dostávali medaile, tak mi spadla a Roman Červenka mi ji přejel bruslí. Mám tam rýhu, ale naštěstí to vydržela," pousmál se.