Chce to vtip aneb Jak vznikly medaile na domácí hokejový šampionát

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Pamatujete? V roce 2015 se v Praze a Ostravě konal světový šampionát v hokeji, který lámal rekordy v návštěvnosti. Češi vedení Jaromírem Jágrem tehdy útočili na cenné kovy, nakonec ale skončili čtvrtí. Medaile, které vytvořil architekt Oldřich Sládek, si přes krk navlékli hráči Kanady, Ruska a USA.

"Dělali jsme si trochu legraci, že jsem měl navrhnout ještě bramborové medaile," říká s úsměvem na tváři Oldřich Sládek. Čeští hokejisté však už brzy budou hrát o "jeho" medaile znovu. Na přelomu prosince a ledna se totiž v Ostravě a Třinci uskuteční světový šampionát juniorů, na němž se bude opět bojovat o kovy, které navrhl dvaatřicetiletý architekt z Prahy. "Letos tomu věřím. Juniorský hokej je jiný, mnohem rychlejší a tvrdší. Těším se na pěknou podívanou a doufám, že jedna sada medailí zůstane doma," říká Sládek.

Když navrhoval medaile před "dospělým" mistrovstvím, netušil, zda má šanci uspět. "Pamatuji si, že jsem odevzdal návrh, pak se mi nikdo hrozně dlouho neozval, takže jsem to pustil z hlavy. Jednou mi ale zazvonil telefon a na druhém konci se ozvala generální sekretářka organizačního výboru mistrovství, že by potřebovala dokumentaci k medailím v angličtině. Vůbec jsem tomu nemohl uvěřit," vzpomíná.

Potom se rozjela náročná práce, od návrhu k realizaci totiž vede dlouhá cesta. "Samotný návrh netrvá dlouho, jde spíš o to, jak rychle vás něco napadne. Ale technické řešení a ladění podoby, aby to šlo vůbec vyrobit a aby se člověk vešel do rozpočtu, to je proces na několik měsíců," dodal Sládek s tím, že samotná realizace hokejových medailí zabere zhruba půl roku.

Ocelová města

S finální podobou cenných kovů, o které v roce 2015 bojovali Voráček a spol., byli všichni spokojeni. I proto nyní Český hokej Sládka oslovil znovu. "Samozřejmě jsem neváhal ani vteřinu, taková nabídka se neodmítá," říká. I tentokrát jej čekal kus práce. Znovu musel dodržet řadu regulací od velikosti, přes hmotnost až po správné použití log.

"Vždy chci, aby tam byl nějaký vtip," prozradil Sládek. Už od začátku věděl, že použije historickou architekturu z měst, v nichž se mistrovství odehraje. "Ostrava a Třinec, to jsou města ocelová, surová, nýtovaná a technická. Proto jsem navrhl medaile skládající se z mnoha částí, které drží pohromadě nýty," uvedl Sládek.

Mrázkovo gesto

Každá medaile je tvořena z patnácti částí a samotná "placka” má sedm vrstev. Na přední straně je logo mistrovství s brankářem Petrem Mrázkem a jeho slavným gestem vítězství, což obsahovalo i zadání. "Ale nechtěl jsem použít celé logo, tak jsem vybral jen část. Na zadní straně jsou potom povinné části medaile, které vyžaduje IIHF, tedy logo IIHF a místo konání," dodal Sládek.

"Některé plechy jsou leštěné, některé zase broušené. Do středu je vložena stuha z baneroviny, kterou jsem použil, abych medaile trochu omladil. Navíc je to skvělý materiál, který vydrží vodu nebo mráz," pokračuje architekt, který se věnuje také šperkařství. Ovšem návrh hokejových medailí, to je zcela jiná práce. "U šperků si můžu dovolit mnohem víc, ale tady musím splnit spoustu podmínek, design totiž schvaluje mnoho lidí," srovnává.

Ohlasy na Sládkovy medaile byly pozitivní. "Všichni, co je měli v ruce a mohli vidět, jak doopravdy funguje jejich skladba, byli příjemně překvapeni," těší jej. Teď už zbývá jediné – vybojují si je čeští hokejisté?