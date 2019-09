Valašské puky dobývají svět. A co NHL?

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Na světě je jen pár firem, které vyrábějí hokejové puky. Jedna z nich sídlí na Valašsku, v malé obci Kateřinice, odkud se každoročně vyvážejí puky na světové šampionáty. Prestižní začátek NHL, která tentokrát odstartuje v Praze, se ale obejde bez nich.

Na začátku října se v O2 areně představí týmy Philadelphia Flyers a Chicago Blackhawks, které tak v Praze zahájí letošní ročník NHL. V akci by se mělo objevit několik českých hokejistů, puky z Valašska ale na ledě neuvidíte. Důvod je prostý – vedení společnosti dosud nenalezlo shodu s NHL.

"Jednání už proběhla, pro nás ale bohužel za velmi nevýhodných podmínek. Reálné to však určitě je, uvidíme do budoucna," okomentovala možné spojení s nejlepší hokejovou ligou světa jednatelka společnosti Gufex Kateřina Zubíčková.

Valašská firma každý rok vyrobí okolo půldruhého milionu puků, které dodává do celého světa. Hraje se s nimi v české extralize, ale také v Kontinentální hokejové lize i v USA. "Dokonce je dodáváme do Afriky i do zemí, kde se ani nepředpokládá, že by se tam hrál hokej," uvedla Zubíčková a upřesnila, že české puky míří i do zemí, jako je JAR, Mexiko, Island či Tchaj-wan.

Zlaté Nagano

Dnes už světoznámá společnost byla založena v roce 1990 Pavlem Mráčkem. Nejprve se zaměřila na výrobky z technické pryže a puky začala vyrábět až o čtyři roky později. "Bylo to spojeno s postupem Vsetína do extraligy. Pan Mráček chodil jako velký fanoušek na hokej, a právě tam se zrodil nápad zkusit vyrábět z technické pryže i puky. První puky se testovaly na vsetínském ledě a postupně se vylepšovaly až do dnešní kvality," zavzpomínala Zubíčková.

Výroba puků prošla velkým vývojem. Už po čtyřech letech však dosahovaly takových kvalit, že po složitých zkouškách a testech byly vybrány na olympijský hokejový turnaj v Naganu, kde čeští hokejisté vybojovali zlaté medaile. "Hlavním důvodem, proč jsme uspěli, bylo minimální špinění na mantinelech," uvedla Zubíčková, která zavzpomínala i na jednu vtipnou příhodu. Do Japonska se totiž původně dodaly puky, kde byl natištěn překlep – místo "Olympic" na nich stálo "Oplympic". Na chybu se navíc přišlo až poté, co zásilka dorazila do Nagana, nakonec se ale stihly vyrobit správné. "Tyto puky jsou dodnes velkou sběratelskou raritou," usmála se Zubíčková.

S valašskými puky se hrálo také na olympijském turnaji v Salt Lake City v roce 2002, o čtyři roky později v Turíně, kde Jágr a spol. vybojovali bronz, i loni v jihokorejském Pchjongčchangu. Od roku 1999 jsou tyto puky součástí (nejen seniorských) světových šampionátů, a zažily tak pět zlatých titulů českých hokejistů. "Myslím, že jsme to prožívali stejně jako všichni hokejoví fanoušci. My jsme jen malým podílem mohli přispět k tomu, že se o naší republice ve světě zase jednou vědělo," řekla jednatelka společnosti.

Mezinárodní hokejová federace IIHF si v Kateřinicích pravidelně objednává okolo 20 tisíc puků, na samotné mistrovství světa jich pak putuje okolo šesti tisíc. "Pro naši firmu to není otázka ekonomiky, ale obrovské prestiže," přiznala Zubíčková.

Složení správné směsi, z níž se puky vyrábějí, je dodnes rodinným tajemstvím, které prý zná jen pět lidí. "Od ostatních jsou naše puky odlišně ve směsi, která je minimálně špinící a při velkých rychlostech nerozbíjí plexiskla," poodhalila jednatelka.

Bude s nimi jednou dávat góly také David Pastrňák ve slavné NHL?