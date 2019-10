Rusy porážet neumíme, ale porazit je můžeme

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Svou "bramborovou" jízdou na ostravském světovém šampionátu rozpoutali euforii. Od té doby už uplynulo několik měsíců, čeští parahokejisté ale z úspěšného turnaje žijí dál. Přivítali nové členy a začali svou pouť vstříc dalšímu vrcholu.

Ostrava žila na přelomu dubna a května hokejem. Čeští parahokejisté rozpoutali pravé fanouškovské šílenství a svým tažením za vytouženou medailí dokonce vytvořili ve svém sportu nový divácký rekord. Nakonec skončili čtvrtí, získali však mnohem víc: respekt, uznání a velkou popularitu, která dosud neutichla.

"Domácí šampionát přinesl obrovskou a celosvětovou osvětu tohoto sportu, což byl náš záměr. Všichni viděli, že i handicapovaní sportovci mohou být na vysoké úrovni," uvedl kouč české parahokejové reprezentace Jiří Bříza.

Domácí mise je však minulosti, před českými sledge hokejisty je další úkol. Příští rok v dubnu se ve Švédsku odehraje mistrovství Evropy, kde by chtěli navázat na rok 2011, kdy získali stříbro. "Podle mistrovství světa jsme nejlepším týmem Evropy, ale musíme myslet na to, že se po trestu za doping vrací Rusko. A ti dokážou porazit USA i Kanadu," řekl Bříza.

Na severu se očekává hodně silný turnaj. "Evropské týmy v Ostravě dostaly facku, teď by ale měly být lepší. Za úspěchem půjde i Norsko, Itálie nebo Německo," poukázal Bříza na silné soupeře. A co kdyby došlo na finálový souboj Čechů s Rusy? "Porážet je neumíme, ale porazit je můžeme. Pokud bychom s nimi hráli o zlato, tak jim to chceme udělat co nejtěžší. Každopádně budou velkým favoritem," přiznal trenér českého týmu, který na posledním mistrovství Evropy skončil pátý.

Přípravu na mistrovství už Češi začali, trénují každý týden od pondělí do středy. Ještě před šampionátem ve Švédsku je ale čeká další velká zkouška, kterou bude turnaj v Kanadě. Tam se kromě domácího výběru a týmu USA ukážou právě i Rusové. "Je pro nás velká čest, že nás pozvali. Bude to obrovská zkušenost nejen na ledě, ale i mimo něj. Uvidíme, jak se můžeme vzdělávat a být lepší," těší se na prosincový turnaj kouč českého výběru.

Noví zájemci

Po ostravském mistrovství se s reprezentační kariérou rozloučil bývalý kapitán parahokejové reprezentace Zdeněk Šafránek, jinak ale tým zůstal pohromadě. "Další zkušení hráči zůstávají. Musíme počkat, až je mladší generace nahradí, navíc jim stále předávají hodně cenné zkušenost," těší Břízu, že osa jeho týmu zůstala zachována.

Díky domácímu boomu se navíc ke sledge hokeji hlásí nové talenty. "Máme tady čtyři nováčky a vypadá to nadějně. Dali jsme jim výstroj, sáňky, jezdí s námi a začínají poznávat tento sport," dodává reprezentační kouč.

Kdo ví, třeba se právě oni jednou stanou novými lídry týmu, který už se pomalu začíná dívat i po další metě. Tou jsou paralympijské hry, které se v roce 2022 uskuteční v Pekingu. Na závěrečný turnaj se automaticky kvalifikuje pět nejlepších týmů z mistrovství světa, které se uskuteční o rok dříve. Češi by chtěli být mezi nimi. "Bylo by to fantastické, chceme se tam dostat," hlásí Bříza.