Pastrňák si možná brousí zuby na magickou stovku

Jediným českým hokejistou, který získal prestižní Maurice Richard Trophy určenou pro nejlepšího střelce základní části NHL, je Milan Hejduk. Bývalý útočník Colorada na ni dosáhl v roce 2003. Napodobí ho letos David Pastrňák?

Třiadvacetiletý rodák z Havířova má formu jako hrom. David Pastrňák si v dosavadních devíti startech připsal už 17 kanadských bodů a s deseti vstřelenými góly je nejlepším střelcem celé NHL. Auston Matthews či Alexandr Ovečkin, který tabulku kanonýrů ovládl v šesti z posledních sedmi ročníků, se mu zatím pouze dívají na záda. Může Pastrňák v nasazeném tempu vydržet?

"Je to strašně těžké. Velmi dobrý start měl i loni, jenže ho pak přibrzdilo zranění. Ovšem pokud bude zdravý a ve formě, tak určitě patří do skupiny hráčů, kteří o trofej pro nejlepšího střelce NHL mohou bojovat," říká Radim Vrbata, jenž v nejslavnější lize světa odehrál přes tisíc zápasů.

Před dvěma lety se Pastrňák dostal na 80 kanadských bodů, loni přidal ještě jeden navíc. Pokud bude v tomto tempu pokračovat, klidně může atakovat i magickou stovku, což z českých hokejistů během jedné sezony dokázal pouze Jaromír Jágr. "Aby to zvládl, musí se sejít strašně moc věcí. Hraje mu však do karet, že je v dobrém týmu a v lajně má skvělé spoluhráče," poukázal Vrbata na Pastrňákovu spolupráci s Patricem Bergeronem a Bradem Marchandem. "Přestože je stále docela mladý, tak už má dost zkušeností. Na podobné prognózy je ale ještě brzy," dodal současný sportovní ředitel Mladé Boleslavi.

Gól z každé pozice

Pastrňák v NHL kroutí svou šestou sezonu. Dosud stihl odehrát 329 zápasů v základní části a dalších 42 startů přidal v play-off. Dohromady má na kontě už 344 bodů. Hvězda Bostonu Bruins se hokejem baví, za jeho výsledky ale stojí především tvrdá dřina. "Je za tím hodně práce. Má talent a taky umí dávat góly různými způsoby. Klidně vymíchá brankáře nebo obránce, vystřelí z voleje, využije přesilovky nebo se prosadí z předbrankového prostoru. Je hodně variabilní," chválí Pastrňáka Vrbata, který v NHL hrával za Colorado, Carolinu, Chicago, Arizonu, Tampu Bay, Vancouver a Floridu. Moc dobře proto ví, jak je těžké udržet se v soutěži na vrcholu.

"V každé době to bylo náročné. Mladí hráči na sebe musí upozornit a ukázat, že si zaslouží místo. Někdo si buduje pozici jen krátce, někomu to trvá dlouho. Je důležité být konzistentní a přesvědčovat manažery i trenéry, že si místo zasloužíte," přibližuje bývalý hokejista náročný život v NHL. "Není to jednoduché, konkurence je obrovská a na každé místo číhá v NHL dalších deset hráčů," zdůraznil Vrbata.

Pastrňák je v NHL současnou českou jedničkou, hodně vysoko se ale drží i další. Loni zažil životní sezonu Tomáš Hertl, mezi opory Washingtonu se zařadil Jakub Vrána, na vrcholu se drží Jakub Voráček a hodně platný je stále i Pastrňákův spoluhráč z Bostonu David Krejčí. Na svou šanci však čekají i další, v týmu Caroliny se zabydluje Martin Nečas a na pořádnou příležitost v Detroitu číhá devatenáctiletý Filip Zadina.

"Uspět v draftu a dostat se do týmu je jedna věc. Ale udržet se v NHL a vypracovat si takovou pozici, jako má Pastrňák, to už je něco jiného. Jestli se dostanou do takové role, jako má on, to je zatím věštění z křišťálové koule. Nejprve se v NHL musí usadit, a pak by o tom mohli přemýšlet," říká o českých nadějích osmatřicetiletý Vrbata, jenž aktivní kariéru uzavřel v roce 2018. "Ale každopádně bych jim to hodně přál," dodává.