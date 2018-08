Jak Plekancovi zhořkla marmeláda a Řepkovi zůstal jen kachní pysk

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Michal Markup

Letní radovánky pomalu končí, ale zábava zdaleka ne. Zvláště pak v posledních týdnech, kdy bulvární média měla opravdové žně, protože rozchod jednoho z nejslavnějších českých párů - hokejisty Tomáše Plekance a zpěvačky Lucie Vondráčkové - doplnilo tragikomické vyvrcholení kauzy bývalého fotbalisty Tomáše Řepky a jeho exmanželky Vlaďky Erbové. Tímhle zkrátka žil celý národ. Proč ale aktivní či bývalí sportovci vytahují špinavé prádlo na veřejnost, respektive sociální sítě?

Peter Sagan moc dobře věděl, co dělá…

Ono to vlastně nevědomky všechno odstartovalo na Slovensku. Jeden z nejslavnějších sportovců planety, cyklista Peter Sagan totiž během Tour de France veřejně oznámil, že se tak trochu rozvádí se svojí manželkou Katarínou, s níž do té doby působili jako značka ideál. On veleúspěšný sportovec s tváří rebela, ona bývalá modelka a aktuálně vzorně pečující matka syna Marlona. A najednou bim-bam, zazvonil zvonec a doslova celý svět jen těžko chápal, proč nejslavnější cyklista současnosti píše na svém oficiálním facebookovém profilu, že život není sen, ale drsná realita.

Chvilku to trvalo, ale fanoušci i širší veřejnost pochopili, že se nejednalo o dílo hackera ani aprílový šprým uprostřed léta. S odstupem času však načasování Saganova statusu dávalo smysl, protože veřejným přiznáním de facto vyložil karty na stůl a vyhnul se možným spekulacím, které by ohrozily nejen zbytek jeho sezony, ale v neposlední řadě také manželku se synem. Prostě nešlo jen o to, jestli 'Tourminátor' doveze zelený trikot pro vítěze bodovací soutěže do Paříže, ale také o neméně prestižní španělskou Vueltu a duhový trikot pro mistra světa, který bude Sagan na konci září v rakouském Innsbrucku obhajovat. Zjednodušeně řečeno: Sagan moc dobře věděl, co dělá. Na rozdíl od českých sportovců…

Tomáš Plekanec myslel, že ví, co dělá…

Jistá paralela se pak nabízí v případě hokejisty Tomáše Plekance. Možná ještě více překvapivým statusem na facebooku rozhněval miliony maminek a babiček v Česku, které manželství slavného hokejisty se "zázračným dítětem" českého šoubyznysu Lucií Vondráčkovou, považovaly za čítankovou ukázku ze života slavných.

Útočník Montreal Canadiens si bohužel nejspíš neuvědomil, že druhá strana v případě Vondráčkové je mnohem těžší kalibr než finále Stanley Cupu. Dětská hvězda pořadu Marmeláda či pětinásobná vítězka divácké ankety TýTý je v Česku prostě pojem a nějaká NHL, to je pro našince na miliony světelných let vzdálený pojem…

Ostatně Válce Plekancových, jak tuzemská bulvární média jejich rozchod k filmu Válka Roseových trefně přirovnávala, si skutečně musel všimnout i slepý. Nicméně Plekanec, který si prostě chtěl před nadcházející sezonou takzvaně "vyčistit stůl", aby se mohl v klidu soustředit na hokej, si pěkně zavařil. Zvláště pak, když ve svém druhém veřejném přiznání zmínil i tenistku Lucii Šafářovou a v podstatě přiznal, že s ní momentálně chodí. Tak to už byl prostě vrchol, a zatímco matka jeho dvou dětí Vondráčková si mohla snad ve všech médiích oči vyplakat, pan hokejista už má náhradu. Takto to zkrátka veřejnost vnímá a pětatřicetiletý hokejista je teď národním nepřítelem číslo jedna, bez ohledu na výročí okupace ruskými vojsky. "Pleky" se prostě přepočítal a unáhlil, jako ten vítr, který si Lucka nejspíš vždycky přála.

Tomáš Řepka nikdy nevěděl, co vlastně dělá…

Pokud se našinec dokázal jakž takž vzpamatovat z předchozí slovensko-české telenovely, musel si ještě povolit opasek, protože přišla takzvaná třešnička na dortu v podobě největšího "blikance" bývalého fotbalisty a reprezentanta Tomáše Řepky. Ten zkrátka zůstal věrný své pověsti a tomu, že jeho život je lekce, za kterou děkuje, jak píše ve své autobiografii. Pro připomenutí - Řepka nemohl přijít na jméno (proto nejspíš také neposílal ty alimenty na syna na správnou adresu) své exmanželce Vlaďce Erbové, se kterou má dlouhodobě napjaté vztahy. Rozhodl se rodinnou situaci řešit zkrátka originálně, a tak za pomoci své aktuální přítelkyně a věčně se s našpulenými rty usmívající Kateřiny Kristelové umístil na internet erotické inzeráty, kde měla služby nabízet právě jeho bývalá manželka Erbová.

Efekt to mělo, to rozhodně. Vždyť Erbové se pod nabídkami kvalitního sexu málem zavařil telefon a Řepka si pak od městského soudu v Brně vyslechl rozsudek půl roku odnětí svobody nepodmíněně. Zatím však nepravomocně.

Nutno ovšem podotknout, že podle bývalého hráče Baníku Ostrava, pražské Sparty, italské Fiorentiny, Lazia Řím a anglického West Hamu United se jednalo pouze o "klukovinu" a o kyberšikanu prý vůbec nešlo. Při své obhajobě se Řepka navíc snažil jeden ze tří erotických inzerátů, které měl na svědomí, hodit na někoho z legendárního fotbalového klubu českých osobností Amfora, s nímž absolvoval zájezd do Lucemburska.

Tak určitě…

Tak to vidíte. Pokud jste si až dosud mysleli, že profesionální sportovci-celebrity jsou neomylní a veškerá vyjádření si dopředu dobře promyslí, tak nepromyslí. Impulzivní jednání, které z nich často na sportovištích činí nejlepší hráče či atlety, jim v civilním životě dokáže pěkně zavařit. V době virtuální komunikace budou pak čím dál častěji řešit své soukromí veřejně, a stávat se tak sami sobě bulvárními novináři.