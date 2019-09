Proč čeští hokejisté utíkají z NHL do Ruska?

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Do minulého ročníku NHL zasáhlo čtyřicet českých hokejistů. Letos však toto číslo může být výrazně nižší. Někteří hráči to totiž v zámoří zabalili a vydali se zkusit štěstí do ruské KHL.

Posledním českým hokejistou, jehož zámořská kariéra se ocitla na hraně, byl Pavel Zacha. Dvaadvacetiletý útočník byl přitom v roce 2015 šestkou draftu, v němž ho ulovili New Jersey Devils. Brněnský rodák měl být novou českou hvězdou v NHL, jenže jeho rozjezd nebyl takový, jak se čekalo. V uplynulé sezoně byl dokonce na čtyři zápasy poslán na farmu a o své místo na výsluní musel tvrdě bojovat.

V létě mu skončila tříletá nováčkovská smlouva a na podpis nové se dlouho čekalo. Situace dospěla tak daleko, že se nahlas začalo spekulovat o jeho odchodu do ruského Omsku. "Myslím, že bychom se mohli dohodnout, ale nemůžu hlídat to, co udělá. Jestli je KHL cesta, které dá přednost, pak bude mít zpět do NHL daleko," vyjádřil se k celé situaci generální manažer New Jersey Ray Shero.

Kdo ví, nakolik se jednalo o hru Zachy a jeho agenta, nebo nakolik byly zvěsti o jeho úprku na Sibiř pravdivé, ale o pár hodin později nakonec podepsal kontrakt s Devils. V NHL zůstane další tři roky, během nichž si vydělá 6,75 milionu dolarů. Jednání o jeho budoucnosti ale byla dlouhá. "Možná byl zklamaný svým vytížením v klubu, kde asi nedostal takovou pozici, jakou si představoval. Nevidím do něho, ale třeba jej do Ruska lákalo to, že dostane vůdčí roli, bude hrát více minut a konečně se naplno prosadí," okomentoval Zachovu kauzu bývalý reprezentační trenér Vladimír Vůjtek, který v Rusku dříve trénoval Jaroslavl, Kazaň a Dynamo Moskva.

Zacha nakonec v NHL zůstal, další čeští hráči ale nejlepší hokejovou ligu světa v létě opustili. Směr KHL nabrali Libor Šulák, Jakub Jeřábek, Andrej Šustr, Tomáš Hyka, Martin Frk, Lukáš Sedlák nebo Dmitrij Jaškin. "Nechtějí jen čekat na šanci a vysedávat po tribunách. Radši budou hrát méně věhlasnou soutěž, ve které je o ně zájem," uvedl Vůjtek. "Úroveň KHL je o něco nižší, ale vydělají si tam solidní peníze, a navíc se prosazují," dodal zkušený kouč.

To je třeba případ Sedláka, jenž během čtyř let odehrál za Columbus přes 160 zápasů. Jeho herní prostor se ale zužoval a v organizaci neměl takovou roli, jakou by chtěl. Proto zamířil do Čeljabinsku a v úvodních šesti zápasech dal pět gólů. Za čínský Kunlun zase nově nastupuje bek Šustr, jenž si v NHL připsal 369 startů. V poslední sezoně jich ale bylo pouze pět. "Pro ně je lepší hrát třeba 17 minut za zápas v Rusku, než v Americe jen paběrkovat a občas mít pár střídání. To jim nic nedá. Kdo se v USA dostane do této pozice, tak je po něm, takto se nemůže dál vyvíjet," myslí si Vůjtek.

Existuje cesta zpět?

Pro některé hráče je NHL zřejmě už jen minulostí, další se ale z KHL zase jednou mohou vrátit za Atlantik. Například Jaškin, jenž v NHL strávil šest sezon. Pevnou pozici v sestavě St. Louis ani Washingtonu ale nezískal, a tak v šestadvaceti letech odešel do rodného Ruska a posílil moskevské Dynamo. "Není tak starý, aby se nemohl dostat zpátky. Pamatuju si na hodně hráčů, kteří byli třeba dva tři roky v Rusku, a pak zase odešli do NHL. Pokud to v KHL vezmou za správnou cestu a přizpůsobí se ruskému trendu, tak to pro ně může být přínosné," myslí si dvaasedmdesátiletý Vůjtek, který na mistrovství světa v roce 2012 dovedl slovenské hokejisty ke stříbrným medailím.

Letošní ročník NHL odstartuje na začátku října v Praze a několik českých hokejistů bude zase zřejmě hrát o svou budoucnost. "Je otázka, jaké tam máme hráče. Jestli mohou být v prvních dvou pětkách v NHL, nebo jsou na hraně sestavy a odehrají málo minut. Ti se pak mohou snažit odejít tam, kde dostanou více prostoru," myslí si Vůjtek. Třeba právě do Ruska.