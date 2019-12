Dočkají se juniorští hokejisté medaile na domácím ledu?

MAGAZÍN - Magazín autor: Petr Sobol

Po dvanácti letech vyjedou čeští juniorští reprezentanti znovu na domácí led. Od čtvrtka jim budou plné tribuny českých fanoušků fandit na hokejovém mistrovství světa juniorů v Ostravě a Třinci. Dotlačí je podpora z hlediště až k medailím?

Poslední domácí světový šampionát se odehrál v roce 2008 v Pardubicích a Liberci. V tehdejším českém týmu, který vedli trenéři Miloslav Hořava, Radim Rulík a Ondřej Weissmann, bylo i několik hráčů, z nichž později vyrostly persony seniorské reprezentace.

V akci se objevili například Michal Neuvirth, Michael Frolík či Jakub Voráček ale třeba i Tomáš Kundrátek. "Tehdy to bylo super. Měl jsem tam rodinu, která sledovala každý zápas," vzpomíná Kundrátek, jenž je v současné době hráčem Třince. "Doma jsme si to všichni užívali," dodal.

Češi skončili ve skupině třetí, ve čtvrtfinále nestačili na Rusko a po výhře 5:1 nad Finy jim nakonec připadlo páté místo. "Samozřejmě jsme chtěli medaili, takže jsme byli zklamaní. Ale i tak na šampionát vzpomínám hodně rád," přiznal devětadvacetiletý bek.

Vstupní brána do NHL

Juniorské šampionáty každý rok pozorně sledují trenéři, skauti i manažeři z Evropy i ze zámoří. Výkon na mezinárodním ledě se tak pro mladé hokejisty často může stát vstupenkou k vysněné kariéře v NHL. V té si zahrál i Kundrátek, který odehrál celkově třicet zápasů za Washington Capitals. "Všichni jsme měli velkou chuť se ukázat a předvést se. Žádný velký tlak jsme ale necítili," vrátil se zpátky v čase rodák z Přerova.

Mistrovství dvacítek si zahrál i o rok později v Kanadě. Češi sice znovu skončili ve čtvrtfinále, Kundrátkovi ale turnaj vyšel a připsal si na něm celkem šest asistencí. "Druhý rok už jsem byl zkušenější i sebevědomější. To hraje velkou roli. Oba šampionáty mi v kariéře hodně pomohly, setkáte se tam s kvalitními protihráči, zvedne vám to i sebevědomí. Taky je to hodně o týmu a týmové pohodě," řekl obránce, jenž později startoval i na dvou mistrovstvích světa, Světovém poháru i olympijských hrách v jihokorejském Pchjongčchangu.

Reprezentace je vždy pocta

Zatímco loni měl český tým na šampionátu Martina Nečase, Martina Kauta či Filipa Zadinu, letos se kouč Václav Varaďa musí obejít bez výraznějších hvězd. Lídrem týmu by měl být devatenáctiletý útočník Jakub Lauko, jehož v roce 2018 draftoval do NHL Boston. "Myslím si, že máme kvalitní tým. Věřím jim, ale je to na nich. Hlavně, ať do toho dají všechno, co mohou, ukážou se a pokusí se vybojovat úspěch," přeje české dvacítce Kundrátek.

Přestože se jedna ze skupin odehraje v Třinci, současný bek Ocelářů utkání přímo v aréně sledovat nebude - úřadující extraligový šampion totiž bude bojovat ve švýcarském Davosu na Spengler Cupu. "Budeme se však dívat na pokojích a budeme klukům přát úspěch. Musí věřit sami v sebe a ve své šance," dodal bývalý bek Rigy, Slovanu Bratislava, Novgorodu, Kunlunu či Davosu.

V uplynulé sezoně odehrál za reprezentaci 13 zápasů, ovšem na šampionát do Bratislavy a Košic se nakonec nedostal. Letos si v národním týmu zatím nezahrál. Jaká je tedy šance, že se objeví na mistrovství světa ve Švýcarsku? "Uvidíme, jak to nakonec dopadne. Každý má stejnou šanci, kdo bude nejlepší na konci sezony a kdo bude mít nejlepší výkony, tak ten pojede. Každopádně reprezentovat, to je pro mě vždy pocta," uzavřel Kundrátek.