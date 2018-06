Pardubičan Zadina mezi největšími nadějemi NHL

MAGAZÍN - Magazín autor: Ondřej Novotný

Jde o událost, která ovlivní životy a kariéry řady nadějných hokejistů - a také cesty klubů NHL. Na draftu, tedy každoročním výběru mladých nadějí, mohou zvolit supertalent, který se stane jejich tahounem, nebo naopak sáhnout vedle. Letos bude po delší době hrát na draftu významnou roli Čech: očekává se, že se Filip Zadina dostane mezi prvních pět jmen, která v American Airlines Center v Dallasu v pátek zazní.

Sedmnáct let nebyl na draftu NHL český hráč v elitní pětce, naposledy si Rostislava Kleslu jako číslo čtyři vybral Columbus v roce 2000. I proto je velkou událostí, že šikovný útočník Zadina, který působí v juniorské lize QMJHL v týmu Halifax Mooseheads, by měl jeho umístění napodobit. A také by mělo jít o příslib trochu lepších časů českého mládežnického hokeje, jemuž absence na elitních pozicích draftu v minulých letech nedělala dobrou vizitku.

A vypadá to, že odchovanec Pardubic zřejmě skončí v některém z kanadských týmů. Buď v Montrealu, který má právo třetí volby, nebo v Ottawě s číslem čtyři. Jedničkou se téměř jistě stane švédský obránce Rasmus Dahlin z Frolundy, který by měl zamířit do Buffala.

"Platí, že už letos chci hrát v NHL. Udělám pro to maximum. Když budu tvrdě trénovat, zůstanu zdravý a budu mít trochu štěstí, mohlo by to vyjít. Záložní plán vůbec neřeším," citoval Zadinu iDNES.cz.

I jednička může selhat

Draft bývá oslavou nejlepších mládežnických hokejistů světa, ale také velkou loterií. Není divu, že právo volby v draftu je ceněný obchodní artikl a často se používá při hokejových trejdech. Nejvíce sledované jsou pochopitelně tahy v prvním kole, ale i ty další mohou významně ovlivnit budoucnost klubu.

Nikdy totiž nevíte, na jaké pozici vytáhnete skutečný talent. Jistě, třeba Connor McDavid, jednička draftu 2015, svou pozici už suverénně obhájil, když v posledních dvou sezonách nasbíral alespoň 100 bodů. Ale například kanadský drzoun Theo Fleury se stal osobností NHL i ze 166. pozice na draftu, podobně i Henrik Zetterberg (210. v pořadí), Brett Hull (117.) nebo Pavel Dacjuk (171.).

Naopak ani přední pozice na draftu nezaručuje velkou kariéru v NHL. Jedním z dobrých příkladů je Čech Patrik Štefan, jednička draftu 1999, který se nejvýrazněji zapsal do dějin NHL šílenou minelou před prázdnou brankou, která vyústila v gól soupeře. V soutěží nasbíral 188 bodů ve 455 zápasech; představy Atlanty při draftu byly jistě jiné.

Další české eso - Kaut

I tak šlo tehdy alespoň o časy, kdy byli Češi na draftu žádaným zbožím. Však také v témže roce 1999 byl čtyřkou Pavel Brendl (ani on bohužel v NHL výrazněji nezazářil), do elitní desítky se pak vměstnali v dalších letech Klesla, Milan Michálek, Rostislav Olesz, Jakub Voráček, Petr Tatíček či Ladislav Šmíd. Před třemi lety byl šestkou Pavel Zacha, předloni se první kolo obešlo bez Čechů úplně. Loni byl Martin Nečas číslem 12.

Letos se čeká, že kromě Zadiny (mimochodem syna Marka Zadiny, bývalého hráče Třince či Pardubic) by kluby měly v prvním kole sáhnout i po dalším útočníkovi Martinu Kautovi, který ještě před draftem musel podstoupit operaci srdce. Na řadu by mohl přijít kolem 20. až 25. místa.

Půjde o výjimečný úspěch, nebo bude pozice Čechů na draftu opět sílit? To napovědí až příští roky. I to, že se letos na české jméno nebude muset na draftu čekat dlouho, už je ale úspěch.