Politici dělají blbosti. A právě proto je volíme

KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Politici blbnou (eufemicky řečeno hospodaří) tak, že by si je málokdo vybral za finanční poradce a svěřil jim péči o své peníze. Přesto jim svěřujeme finance státu, kraje, anebo obce.

Volení zástupci lidu excelují nejen ve vládě a parlamentu či v zastupitelstvech, ale i na sociálních sítích, kde dokazují svou opravdovost a upřímnost třeba selfíčky s pejsky. A nelze jim upřít šikovnost.

Dokážou například trvale zvyšovat náklady z jednorázových zdrojů, rozdávat dárky tak, aby si našinec ani nepovšiml, že si je sám zaplatil, anebo navrhovat, a dokonce přijímat nesmyslné zákony.

Tady jsou některé jejich nápady, které nelze pokládat za zářné příklady individuální nebo kolektivní moudrosti a prozíravosti:

Babišova první hypoteční

Dva miliony korun na nový dům a 1,2 milionu na nový byt. To jsou sumy, které bude půjčovat vláda lidem do 36 let. A skoro zadarmo!

Úroková sazba lehce přes procento, splatnost až 20 let. Kromě toho bonus – odečet 30 000 z jistiny za dítě narozené během úvěrového vztahu.

Leckdo by to bral. Tím spíš v době, kdy centrální banka zpřísnila podmínky, za kterých komerční banky poskytují úvěr.

Správná chvíle, aby nastoupila vládní (či snad státní) banka, přesněji však "Babišova první hypoteční". Začne fungovat v srpnu. Dobře promyšlený Babišův nákup jedné skupiny voličů.

Proč ale stát zvýhodní skupinu lidí, kteří nespadají do kategorie chudých a mají výdělky tak vysoké, že si mohou dovolit splácet milionový úvěr? Neměla by vláda peníze směřovat spíš do podpory bezbariérových bytů pro invalidy a seniory? Anebo do příspěvků sociálně slabým na nájem?

"Žádný oběd není zadarmo." Milton Friedman, nositel Nobelovy ceny za ekonomii

Vlastní bydlení může být dobrá investice na stáří. Jenže nenafoukli jsme už hypoteční bublinu? Ze statistiky společnosti KPMG bydlí v Česku v nájmu 22 procent obyvatel, v Rakousku však 44 procent obyvatel, v Německu 48 procent a ve Švýcarsku 55 procent.

Pryč s reklamou!

Skupina lidoveckých poslanců navrhuje zakázat reklamy na půjčky. Bratři a sestry ze sněmovny pro to mají jednoduchý důvod: Lidé nám nemyslí!

Cílem je zachránit tyto nemyslící, finančně méně gramotné jedince před tím, aby se chytili do dluhové pasti a skončili v exekuci.

Jistě, bez reklamy nebude našinec v takovém pokušení. Zato se zvýší riziko, že nebude mít informace od legálních firem, a tak se snáz dostane do rukou lichvářských společností, které fungují mimo zákon a regulace.

Zákon nedávno vůči nebankovním úvěrovým společnostem přitvrdil. Poskytovatele spotřebitelských půjček svázal spoustou omezení, povinnostmi vůči klientům a svěřil je pod dohled centrální banky, která jim uděluje licenci. A tak zatímco dřív byly na trhu tisícovky pofidérních společností fungujících často jen na živnostenský list, dnes jich zbyla stovka.

To neznamená, že ostatní společnosti svůj byznys zabalily. Některé z těch, které licenci nezískaly, přešly do šedé ekonomiky. A právě ty jsou pro našince nejvíc nebezpečné.

Reklamy nemusí vést ke správnému rozhodnutí. To ale platí nejen v případě reklam na úvěry a půjčky, ale například i u volebních spotů stran. V nich se klame mnohonásobně víc. Přesto nejsou zakázány.

Slevy nejsou zadarmo

"Žádný oběd není zadarmo ("There is no such thing as a free lunch")," říkával věhlasný ekonom Milton Friedman. Šimek a Grossmann zase proslavili zásadu "nechceme slevu zadarmo" a moje babička říkala, že "zadarmo ani kuře nehrabe".

Volení zástupci lidu na tato rčení, která tvrdí jedno a totéž, často neberou ohled. Mnohým z nich to přitom prochází. Co víc, někteří jsou právě pro tuto svou vlastnost voleni.

Andrej Babiš "vymyslel" čtvrtinové jízdné ve veřejné dopravě pro studenty a důchodce. Ani tahle sleva nebude zadarmo. Vláda ji bude dopravcům kompenzovat. Miliardami ročně. A protože je v mínusu – v červnu dosáhl deficit státního rozpočtu šesti miliard – na slevy si patrně bude muset půjčit. Vydá prostě další dluhopisy.

Původně chtěl Babiš jízdné pro studenty a důchodce zdarma, totéž slibovali ve volební programu sociální demokraté. Teď se oranžoví chystají před říjnovými obecními volbami vytáhnout v Praze žolíka jízdného v MHD zdarma – a zvažují, že ho navrhnou pro všechny.

Cílem je samosebou nákup voličů. Sociální demokraté ale ujišťují, že chtějí snížit počet aut v pražských ulicích. Zaznamenal snad někdo po posledním zlevnění jízdného v Praze nižší provoz?

Nebylo by snad prozíravější investovat miliardy, které by Praha mohla nalít do dotací za bezplatnou dopravu, do zanedbané infrastruktury metropole?