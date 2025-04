Solární impérium na pokraji krachu: Solek Czech Services v úpadku, dluží 6 miliard korun

Firma, která stavěla solární elektrárny v Česku i Latinské Americe, se hroutí pod tlakem miliardových dluhů. Městský soud v Praze rozhodl o úpadku a schválil reorganizaci. Největší věřitel je napojen na zbrojařské impérium Michala Strnada.

Solární byznys, který měl být symbolem zelené budoucnosti, se mění v noční můru. Společnost Solek Czech Services, známá výstavbou fotovoltaických elektráren v tuzemsku i zahraničí, se dostala do hlubokých finančních potíží. Pražský městský soud vyhlásil její úpadek a zároveň povolil reorganizaci, která má firmu zachránit před definitivním koncem.

Dluhy společnosti dosahují podle insolvenčního rejstříku šokujících šesti miliard korun. Značná část závazků je přitom vůči dalším firmám ze skupiny Solek Holding, pod kterou problémová společnost spadá. Největším věřitelem mimo skupinu je Konvertial SPV, firma spojená s podnikatelem a zbrojařem Michalem Strnadem. Její pohledávky činí přes 800 milionů korun.

Právě tato společnost sehrála klíčovou roli v tzv. předpřipravené reorganizaci – tedy plánu, který byl domluven ještě před samotným rozhodnutím soudu. Reorganizace počítá s pokračováním činnosti firmy, částečným odpuštěním dluhů a vstupem nového investora. Tím má být podle Hospodářských novin firma Alcor Investments, rovněž propojená se Strnadovým byznysem.

Soud jmenoval znalce z Equity Solutions Appraisals, kteří mají do dvou měsíců připravit posudek o hodnotě majetku. Přezkumné jednání pohledávek i schůze věřitelů je stanoveno na 28. července. Insolvenčním správcem byl ustanoven Dominik Hart, známý z případů zkrachovalé skupiny Arca či energetické firmy Tameh.

Co firmu srazilo na kolena? Podle insolvenčního návrhu to byly především regulační změny v Chile, které je pro Solek klíčovým trhem. Zásadním problémem se však stala i zablokovaná dohoda s potenciálním strategickým partnerem – ten měl do firmy přivést čerstvý kapitál, ale transakci údajně zhatil velký zahraniční věřitel. Hospodářské noviny naznačují, že jím může být americký investiční gigant BlackRock, který financoval solekovské projekty v Latinské Americe.

Skupina Solek se zaměřuje na obnovitelné zdroje, hlavně solární energetiku. Funguje ve dvou liniích – Services Holding, jenž elektrárny staví, a IPP Holding, který je provozuje. První jmenovaný dosáhl v roce 2022 tržeb 2,7 miliardy korun a provozního zisku 382 milionů, ale obě části skupiny zatěžuje dluh přes osm miliard korun.

Případ Soleku tak ukazuje, že i podnikání se sluncem může skončit velmi temně.