Komunisté podpoří vládu ANO a ČSSD. Stáhli Česko na politické dno, míní Fiala

V červnu zemřelo při dopravních nehodách v Česku zatím 45 lidí, oproti loňsku o 17 méně, řekl ředitel dopravní policie Tomáš Lerch. Dodal ale, že loňský červen byl jako nejtragičtější měsíc v celém roce "extrémně špatný". Letošní číslo je prý mírný nadprůměr. Od začátku roku si dopravní nehody dle předběžných údajů vyžádaly 231 obětí, to je o osm více než za první pololetí minulého roku.

Mluvčí maďarské vlády popřel, že by Maďarsko dosáhlo ujednání s Německem ohledně vracení migrantů. Agentura DPA přitom v sobotu informovala, že německá kancléřka Angela Merkelová získala od 14 zemí, včetně Maďarska a Česka, příslib dohody o urychleném navracení migrantů z Německa do toho státu EU, kde byli zaregistrováni. Jednání s Berlínem popírá i Česko.

Dosavadní státní zástupce Roman Kafka, který mimo jiné obžaloval 31 lidí v hlavní části takzvané metanolové kauzy , bude soudcem. Působit by měl u Okresního soudu v Kroměříži, odkud pochází. Na starost pravděpodobně bude mít trestní i civilní agendu.

Několik set aktivistů z různých evropských zemí v sobotu u povrchového hnědouhelného dolu Bílina na Mostecku protestovalo proti těžbě fosilních paliv. Ráno se asi 20 z nich připoutalo na vrcholu rypadla v lomu Bílina. Těžba se zastavila. Dopoledne se další snažili opustit vymezenou trasu protestního pochodu a vniknout do lomu. Policie 234 z nich zajistila.

