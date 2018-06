Babiš postavil tým pro okresní přebor. Říká mu vláda

ANKETA KOMENTÁŘ - Komentáře autor: Pavel Jégl

Babišův vládní tým 2.0 chce hrát nejen českou extraligu, ale i evropskou ligu. Se sestavou, kterou premiér slepil dohromady se šéfem sociálních demokratů Janem Hamáčkem a kibicem-prezidentem Milošem Zemanem, však může pomýšlet nejvýš na okresní přebor.

Andrej Babiš často sní. Jeho sny už vydaly na celou knihu (zde v PDF). Vysnil si snad i svou druhou vládu?

Sestava, která ve středu složí slib, na tým snů (Dream Team) zrovna nevypadá. Ledaže by Babiš občas měl nepěkně divoké sny.

Stát jako firma?

Babiš razí heslo "stát jako firma", v jeho případě se dá říct "stát jako Agrofert".

Premiérovi se proto patří položit otázku, zda by do čela Agrofertu vybral lidi, které pověřil řízením ministerstev. Mám za to, že Taťáně Malé, kterou vyzvedl do pozice šéfky justice, by úkol řídit právní oddělení Agrofertu nesvěřil.

Malá je nejčastěji ostřelovanou členkou vlády, kterou (až na šéfa diplomacie) slepili dohromady babišovci se sociálními demokraty a která nakoupila důvěru v komunistickém Tuxezu.

Po právu. Chybí jí nejen erudice a osobnostní renomé jejích předchůdců, zejména Otakara Motejla nebo Pavla Rychetského, ale i slušné právnické vzdělání. Se svým diplomem z Panevropské univerzity v Bratislavě nemůže v Česku pracovat ani jako koncipientka, natož advokátka.

Babiš tvrdí, že Malou do čela ministerstva nominoval pro její manažerské schopnosti. Copak ale mohla nějaké manažerské schopnosti prokázat, když dosud v žádné manažerské pozici dosud nebyla?

Má však schopnost zastat se šéfa podniku. Prokázala to mnohokrát, zejména výrokem: "Co brání tomu, aby se řešení té kauzy (Babišovy dotační finty na Čapím hnízdě) posunulo o čtyři roky nebo prostě do doby, než budou nové volby?"

V justici, kterou teď bude řídit, se tím znemožnila. U Babiše si však vysloužila vděk, a nakonec i ministerskou sesli.

Lze tušit, že kritérium loajality převážilo také u ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové nebo ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Ministr bez psa

Další pozoruhodnou figurou nové vlády je Lubomír Metnar. Bývalý ministr vnitra se přesunul na místo šéfa obrany. Kdoví, co Babiše přimělo, aby jurodivou sólistku Karlu Šlechtovou vystřídal právě spořádaným úředníkem Metnarem? Třeba to, že Metnar nemá psa, kterého by mohl venčit na nějakém vojenském památníku.

Někdejší policista se kdysi hlásil k politickému hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), které vystupuje proti zahraničním misím české armády a požaduje akce, které překazí "stále viditelnější působení islamistických fanatiků na území naší vlasti".

Metnar teď bude objíždět zasedání ministrů NATO. O čem na nich bude asi vykládat? Snad bude mlčet.

Tím bych představení členů vlády tentokrát uzavřel. Zbytek příště. Ještě se však patří připomenout Babišova personální kritéria. "U uchazečů jsem vycházel hlavně z jejich intenzity práce, tahu na branku a schopnosti spolupracovat v kolektivu," pravil starý i nový premiér.

K tomu se dá podotknout, že samotný tah na branku není důležitý. Rozhoduje to, na kterou branku "táhnete". U mnoha členů vlády to jasné není, protože o své politické orientaci raději nemluví.

Koalice údržbářů

Jistě, důležité je především to, co vláda dokáže. Už na jejím startu je ale zjevné, že kabinet babišovců a sociálních demokratů nebude možné označovat přívlastkem reformní. Bude to vláda údržbářů.

Reformu zdravotnictví zarazili sociální demokraté už v programovém prohlášení, které obsahuje pouze změny parametrů. Důchodová reforma sice v programu zůstala, ale nic z ní nebude.

Naznačuje to už vyhýbavé a k ničemu nezavazující slovo "chceme", které je s reformou v programovém prohlášení spojováno. "Chceme důchodovou reformu… Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí," píše se v něm.

Sociální demokrat Petr Krčál, nový ministr práce a sociálních věcí, už dal najevo, že o reformu nemá zájem. "Nepřicházím s vizí systém reformovat, protože odboráři jsou zásadně proti, neboť v současné době funguje velice dobře. Je to v poloze diskuse," říká v rozhovoru pro MF Dnes.

Pedagog z Vysočiny, který vyhlašuje slovo odborů za písmo svaté, tak popřel bod vládního programu Babišem vyhlašovaný za prioritní. Přesto Babiš proti jeho nominaci neřekl ani popel. Z toho se dá vyčíst, jak vážně to premiér s důchodovou reformou myslí.

Kdyby Babiš cítil odpovědnost za to, co bude v této zemi za deset, dvacet let, měl by proto Čechy aspoň vyzvat, aby si spořili na stáří bokem, anebo si pořídili a dobře vychovali kupu dětí, které se o ně postarají. Stát se stárnoucí populací spoléhající na průběžný systém bude sotva moci penzistům zaručit víc než základní "udržovací" dávku.

Dluhy, kam se podíváš

Velké reformní plány, ba ani velké projekty – třeba rychlovlak mezi Prahou a Brnem, o kterém sní Babiš (tady) – byste v programovém prohlášení vlády hledali marně. Přesto tahle vláda vaše peníze utratí, a ještě dokáže nadělat nové dluhy.

Rozpočet nové vládě Babiš předem nalinkoval. Schodky, kam se podíváš – padesátimiliardový deficit je strategicky naplánovaný na příští rok i na roky další, až do roku 2021.

Schodek je ospravedlnitelný, když se peníze investují, pravila strážkyně státní pokladny Alena Schillerová. Z programového prohlášení vlády však vyplývá, že prioritou budou sociální výdaje – vyšší platy, vyšší důchody, dotované jízdné pro studenty a důchodce, placená nemocenská od prvního dne, vyšší rodičovská… Deficity padnou především na jejich oltář.

Nejhorší vláda?

Leckde se o nastupujícím kabinetu píše jako o nejhorším od listopadu 1989. Příliš příkrý soud. Tím spíš, že je na začátku a ještě ani jednou nezasedl.

Při pohledu na její sestavu, program a podporovatele je nicméně zřejmé, že vládu Babiš 2.0 si stěží dá někdo za rámeček.

Vy snad ano?