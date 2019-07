Podceňované turistické atrakce v Evropě. Už jste byli v 'chrámu' Davida Hasselhoffa?

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Eiffelovka, Koloseum nebo Big Ben jsou už okoukaná nuda v obklíčení turistů. Pokud si chcete z dovolené přivézt originální zážitky, zkuste si vybrat ze seznamu 30 nejpodceňovanějších evropských turistických atrakcí v čele s Muzeem Davida Hasselhoffa či Muzeem chrápání. Česko na něm má také dva zástupce…

Originální seznam vytvořila webová aplikace Trainline sloužící jako vyhledávač vlakových spojení napříč Evropou ve spolupráci s britským komikem a spisovatelem Dannym Wallacem (mimo jiné je autorem knihy Yes Man, která se dočkala filmové podoby s Jimem Carreyem v hlavní roli). Má turisty zavést na místa, o kterých pravděpodobně nikdy neslyšeli, ale přesto stojí za to je navštívit. Ať už kvůli jejich bizarnosti, nebo jen kvůli tomu, že se jen stěží dostanou do průvodců. A o která místa jde?

1. Muzeum Davida Hasselhoffa v Berlíně

Wallace na první místo jednoznačně umístil Muzeum Davida Hasselhoffa, bývalé filmové hvězdy, která kariéru postavila na seriálech Pobřežní hlídka a Knight Rider. Svého druhu svatyně vznikla v suterénu berlínského hotelu Circus Hostel a najdete v ní vše, co vás v souvislosti se zašlou americkou hvězdou napadne – rekvizity a podepsané suvenýry z filmů, plakáty, na zdech visí spoustu obrazů zachycujících Hasselhoffa a údajně nechybí ani pramínek ochlupení z jeho hrudníku…

2. Plovoucí kočičí útulek v Amsterodamu

V překladu Kočičí loď je jediným plovoucím kočičím útulkem na světě. V samém srdci Amsterodamu poskytuje útočiště zhruba padesátce zbloudilých nebo opuštěných koček. Hausbót vznikl v roce 1968, když Henriette van Weeldeová proměnila starý nákladní člun v ubytovnu pro kočky.

3. Mini-Europe v Bruselu

Na okraji belgické metropole se nachází zábavní park s více než 350 miniaturami známých evropských budov postavených v poměru 1:25. Park zabírá 24 tisíc metrů čtverečních, takže jeho prohlídka zabere pár hodin. Zvlášť, když si budete chtít pořádně prohlédnout různé detaily a výjevy z života v okolí památek. Česko reprezentuje Staroměstský orloj.

4. Podzemní galerie ve Stockholmu

Metro ve švédském hlavním městě je označováno za největší, respektive nejdelší galerii na světě. Tam, kde jinde běžně stanice zdobí obyčejné obkladačky nebo strohé zdi s navigačními panely, se ve Stockholmu "vyřádili" umělci. Svou specifickou výzdobu nese devadesátka stanic, přičemž umělci dostali od města volnou ruku. Kromě rozmanitosti obkladů a materiálů jsou v metru k vidění i různé sochy, obrazy, mozaiky a originálně je řešený i mobiliář. Část stanic hostí i putovní výstavy.

5. Muzeum alchymistů a mágů v Praze

Ano, Česko se probojovalo do top pětky. Wallace na muzeu oceňuje to, že je plné historie a umožňuje návštěvníkům nakouknout pod pokličku vyhlášeným rudolfinským alchymistům. K vidění jsou originální artefakty a starožitnosti, ale i repliky laboratoří alchymistických osobností.

Ze zbylé pětadvacítky stojí rozhodně za vidění také třeba berlínské Teledisco, nejmenší diskotéka na světě umístěná v telefonní budce, Muzeum chrápání v německém Alfeldu, švédská Akademie nosů plná odlitků nosů známých osobností či nejmenší italská restaurace Solo Per Due. A nesmíme zapomenout ani na druhého zmiňovaného zástupce Česka – a to Muzeum miniatur na pražském Strahově.

