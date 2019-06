Na nejdražším vrakovišti na světě pod prachem 'umírají' luxusní sporťáky

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: roj

Vlastnit luxusní sporťák je snem nejednoho milovníka rychlé jízdy. Když však jde o krk – někdy i doslova – rádi jeho majitelé nechají klíčky v zapalování a utečou ze země. Alespoň v Dubaji, kde takhle pod nánosem prachu a písku umírají luxusní auta v hodnotě desítek miliard dolarů.

Ekonomická krize se nevyhýbá ani ropným velmocem. A společně s ní ve Spojených arabských emirátech přichází jedna kuriozita – ulice Dubaje plní odložená drahá auta, jejichž majitelé se pro ně zřejmě už nikdy nevrátí.

Na sporťáky, často v hodnotě milionů dolarů, tak sedá prach a pouštní písek, dokud neuplyne zhruba roční lhůta, kdy je místní úřady naloží a odvezou na obří vrakoviště ve městě Šardžá. Tam vedle sebe pod nánosem prachu reznou auta značek Rolls Royce, Ferrari, Bentley, Mustang, Lamborghini i drahé sedany Mercedesu.

Zadlužení se je totiž v zemi, kde vládne právo šaría, trestný čin, za který hříšníka čeká dlouhý pobyt ve vězení. Pro dlužníky z řad boháčů je tak nejjednodušší sbalit si pár kufrů, vzít do zaječích a v zemi tak za sebou nechat vše, co by stejně skončilo ve spárech exekutorů…