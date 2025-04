Je to venku! Legendární Martina Sáblíková ukázala partnerku, tajila ji neskutečných 12 let

28. 4. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Rychlobruslařská legenda se konečně přestala stydět a představila světu svou životní partnerku.

Fenomenální rychlobruslařka Martina Sáblíková by mohla rovnou vstoupit do učebnic nejen jako legenda českého sportu, ale také jako ukázkový příklad toho, jak si správně hlídat soukromí. Sáblíkovou zná prakticky každý Čech, o jejím osobním životě ale nevěděl nikdo skoro nic.

Až doteď: Martina na Instagramu přišla s nečekaným coming outem a předvedla světu svou partnerku, Nikolu Zdráhalovou, kterou úspěšně tajila předlouhých 12 let. Jak jim to sluší, se můžete podívat níže.

Nezdá se nicméně, že by se jednalo o úplně dobrovolné narušení vlastního soukromí. Připsaný komentář napovídá, že někdo nejspíš její vztah vyšťoural a chystal se ho rozmáznout bez jejího vědomí, tak si Martina řekla, že když už se má dělit s veřejností o svou intimitu, udělá to raději sama.

„Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné. Tak ať to zazní přímo ode mě: Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné a je nám společně krásně už víc než 12 let,“ napsala slavná rychlobruslařka.

Tak ať to vydrží i nadále!