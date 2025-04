Lvi berberští v Zoo Hodonín mají novou atrakci, obrovskou palandu

28. 4. 2025 – 13:27 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

Lvi berberští v Zoo Hodonín mají ve venkovní expozici novou atrakci, asi 2,5 metru vysokou čtyřpatrovou palandu.

Po nesmělém začátku ji už pravidelně využívají. Na webu zoo o tom informoval mluvčí zařízení Ivo Cencinger. V zoo žijí samec a samice lva berberského a také jejich tři sedmiměsíční mláďata.

Čtyřpatrová palanda z kmenů a desek je v expozici výrazným prvkem vysoce převyšujícím okolní prostor. Kočkovité šelmy i v přírodě rády vyhledávají vyvýšená místa, aby mohly sledovat dění v okolí. Zároveň je tento nový expoziční prvek podle mluvčího výrazným obohacením činnosti zvířat. Především mláďata se tak mohou zdokonalovat v obratnosti a místo už po nesmělých začátcích pravidelně využívají.

Dalším prvkem, který v expozici přibyl, je sušená jelení kůže upevněná na kůlu. "Naší snahou je používat v tomto směru spíše než hračky přírodní materiál. Pro šelmy šlo o zajímavý pachový vjem a snažila se přirozeně kůži ukořistit," uvedl chovatel kočkovitých šelem Jiří Hlásenský.

Zajímavé bylo podle mluvčího sledovat hlavně lvíčata, která se tak nepřímo učila činnosti ve smečce a při lovu.

Lev berberský již v přírodě vyhynul, chov udržují pouze zoologické zahrady. V Hodoníně začali lvy berberské chovat v roce 2007 a k vidění zde byli do roku 2019, i když nevytvořili žádný chovný pár. Chov zahrada obnovila v roce 2023 poté, co do bratislavské zoo odešel už osamocený samec lva jihoafrického. Koťata se narodila loni 12. září. Původně byla čtyři, jedno z nich však bylo výrazně menší, slabé a třetí den uhynulo.