USA na pokraji chaosu: Obchody varují před prázdnými regály a cenovým šokem

28. 4. 2025 – 13:21 | Ekonomika | Štěpán Bárta

Ameriku zasáhne tvrdý nabídkový šok. Kvůli brutálním clům na čínské zboží hrozí prázdné regály v obchodech, zdražování a panika spotřebitelů. Obchodníci varují: Pokud Trump rychle nezakročí, Američany čeká tvrdá rána – a to až do Vánoc.

Cla spustila lavinu: padá přeprava, rostou ceny

Americká ekonomika se řítí do nečekaného problému. Poté, co Spojené státy na začátku dubna nastavily cla na čínské zboží na závratných 145 procent, se dovoz z Číny propadl podle Bloombergu až o šílených 60 procent.

Výsledek? Maloobchodní giganti jako Walmart a Target bijí na poplach. Varují prezidenta Donalda Trumpa: Američané brzy pocítí dopady na vlastní kůži – a to v podobě prázdných regálů a raketového růstu cen.

A přestože Trump v posledních dnech naznačil, že by mohl být v tarifech pružnější, čas běží neúprosně. Odborníci varují, že šok na trhu by mohl otřást americkou ekonomikou až do vánočních svátků.

Firmy zoufají: „Jsme paralyzováni!“

Pro firmy to přichází v nejhorší možnou dobu. Duben a květen jsou klíčové pro přípravu zásob na podzim a Vánoce. Jak varuje Jay Foreman, šéf výrobce hraček Basic Fun, současná cla jsou prakticky „de facto embargem“.

„Jsme paralyzováni,“ přiznal Foreman. A dodal, že pokud se situace rychle nezmění, začnou firmy rušit objednávky. V sázce jsou miliardy dolarů a obrovské množství pracovních míst.

Jeho společnost, která ročně utrží 200 milionů dolarů a dováží 90 procent zboží z Číny, teď zoufale čeká na změnu situace. Podle něj každý týden znamená horší škody – a vyšší ceny pro zákazníky.

Trump má klíč v ruce

Šéfové firem přirovnávají současnou situaci ke covidové pandemii – ale s jedním zásadním rozdílem. Zatímco tehdy šlo hlavně o nejistotu ohledně délky krize, tentokrát má vše v rukou jediný muž: Donald Trump.

Foreman varuje, že dopady cel by mohly být ještě zákeřnější než u pandemie. Pokud Trump rychle nezakročí, Amerika se podle něj utopí ve spirále zdražování a nedostatku. Na druhou stranu však prezident může rozhodnutí změnit během jediného dne.

„Řešení je na dosah – ale pokud budeme otálet, přijdou následky, které budeme cítit dlouho,“ varuje Foreman.