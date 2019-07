V tlamě tygra, kterého bolí zuby

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Žralok zuby má jak nože... No a kdyby se mu nějaký z nich zanítil, stačilo by zavolat doktora Barrona Halla. Jeden z předních světových zubařů exotických zvířat už strkal ruce a hlavu do tlamy nejednoho nebezpečného zvířete.

