Aničku Slováčkovou využil prodavač zázraků. Zdrcený otec se k tomu vyjádřil

28. 4. 2025 – 6:45 | Magazín | BS

Neodvratný osud se rodina snažila zastavit všemi možnými způsoby, na čemž se někteří snažili i vydělat.

Upřímně se nelze divit, že v zoufalství dělají lidé zoufalé věci. Chytají se stébla a každého záblesku naděje, protože co kdyby náhodou. A jinak tomu nebylo ani v případě Aničky Slováčkové, která před třemi týdny podlehla vážné nemoci. Spolu s rodinou se snažila krutou diagnózu zvrátit, co síly stačily.

Zoufalství ale také bohužel poskytuje možnost se přiživit. Seznam Zprávy zmiňují obchodníka Daniela Fialu, který se podle všeho na podobné případy specializuje: Prodává přípravky, o nichž tvrdí, že již v minulosti zabraly u nevyléčitelných diagnóz.

„Rozumím tomu, že nevyléčitelně nemocný pacient hledá pomoc jinde – je to logické a v pořádku. A pak se bavme o etice toho člověka, který si za nějakou houbu v medu řekne třeba o několik tisíc korun. To je samozřejmě prasárna. Ale když si to zboží najde kupce, tak se nedá nic dělat,“ komentuje to pro Seznam Zprávy onkolog David Feltl.

Fiala si přitom nechává velmi dobře zaplatit: Stogramová čokoládová tyčinka s bylinkami od něj vyjde na skoro dva a půl tisíce korun. Údajně léčivý med stojí přes dva tisíce za sklenici. A necelé čtvrt kilo směsi bylin a hub stojí skoro čtyři tisíce. Fialova firma si dle veřejně dostupných listin v roce 2023 připsala tržby ve výši přes osm milionů korun.

Obchodník se také často chová podle jasného vzorce: Své produkty nabízí nemocným celebritám či influencerům, zřejmě kvůli zviditelnění.

„Já si přes tohle nedělám reklamu a nebudu se k tomu vůbec vyjadřovat,“ odmítá to sám Fiala, který se s redakcí Seznam Zpráv nadále odmítl bavit.

Anička Slováčková nicméně med od Fialy opravdu užívala – na sociálních sítích měla video, kde lžičku medu přidávala při přípravě pokrmu.

Otec Felix Slováček nejdříve odmítal, že by o něčem vůbec věděl, nyní ale uvedl věci na pravou míru: „Je to člověk, od kterého jsem dostal zadarmo jeden med, ten jsem Aničce přinesl a tím to skončilo. Jinak Anička byla léčená na onkologii na Karlově náměstí v Praze,“ řekl pro eXtra.cz a zdůraznil, že pokusy s alternativní medicínou neznamenaly, že by snad Anička přestala s klasickou léčbou.

„Hodně je v tom aktivní táta, shání mi různé čínské přírodní medikamenty,“ říkala sama Anička v rozhovoru pro Novinky.

Vypadá to, že se Felix snažil dceři pomoci, jak to jen šlo, a ke klasické léčbě zkoušel přidat i alternativní metody, ale popíral to, zřejmě protože se bál reakce veřejnosti. Vůbec ale není proč – však kdo by vyčítal zoufalému otci, že se snaží zachránit dceru naprosto jakkoliv?