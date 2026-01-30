Uvězněný ve vlastním těle: dvanáctiletý chlapec zmizel, muž se vrátil po letech ticha
30. 1. 2026 – 10:43 | Zpravodajství | Alex Vávra
Jako dítě zmizel světu, aniž by skutečně odešel. Příběh Martina Pistoriuse je mrazivým svědectvím o životě uvězněném v nehybném těle, o letech ticha, které nikdo neslyšel, a o nečekané cestě zpět k hlasu, smyslu a lidské důstojnosti.
Existují životní příběhy, které člověka zastaví uprostřed věty. Ne proto, že by byly prvoplánově dojemné, ale protože nutí přehodnotit samotnou podstatu vědomí, komunikace a lidské důstojnosti. Příběh Martina Pistoriuse je jedním z nich. Chlapce, který zmizel světu před očima, aniž by skutečně odešel, a muže, který se po letech ticha dokázal vrátit zpět.
Tělo jako vězení
V roce 1988 přišel dvanáctiletý Martin Pistorius domů ze školy v jihoafrickém Johannesburgu s bolestí hlavy a v krku. Zpočátku nic nenasvědčovalo tomu, že by šlo o začátek celoživotního dramatu. Lékaři mluvili o chřipce, později o vážnějších infekcích – kryptokokové meningitidě a tuberkulóze mozku. Martinův stav se ale navzdory léčbě zhoršoval. Postupně ztrácel schopnost mluvit, hýbat se i jakkoliv reagovat na okolí, až upadl do vegetativního stavu. Lékaři rodičům sdělili, že pravděpodobně nikdy nenabude vědomí a doporučili jim, aby si syna odvezli domů a připravili se na nejhorší.
To, co nikdo netušil, bylo, že Martin nezmizel. Uvnitř nehybného těla zůstal při vědomí. Slyšel rozhovory, vnímal bolest i zoufalství svých blízkých, byl svědkem každodenních maličkostí i zásadních světových událostí. Jen neměl žádný způsob, jak dát najevo, že je stále přítomen. Ve věku kolem šestnácti let se jeho vědomí plně vrátilo, ale tělo zůstalo zamčené. Frustrace z naprosté bezmoci se stala jeho největším nepřítelem. Ne proto, že by trpěl fyzicky, ale protože nemohl utěšit rodiče, reagovat, projevit emoce, dát o sobě vědět.
V dlouhých letech strávených v pečovatelských zařízeních se naučil přežívat tím, že se stáhl do vlastního nitra. Představivost se stala jeho jediným útočištěm. Fantazíroval o létání, o sportu, o obyčejných věcech, které většina lidí považuje za samozřejmé. Zároveň čelil i temnějším stránkám institucionální péče – lhostejnosti, ponížení a situacím, které si s sebou nese dodnes. Pro okolí byl neviditelný, pro svět neexistující.
Návrat hlasu a nový život
Zásadní zlom přišel až na přelomu tisíciletí, kdy si jedna z pečovatelek všimla drobných reakcí, které ostatní považovali za náhodné. Právě její pozornost a ochota naslouchat vedly k testům, jež potvrdily, že Martin je při vědomí a dokáže reagovat pomocí nepatrných pohybů očí. Poprvé po letech někdo rozpoznal, že za nehybným tělem je plnohodnotný člověk.
Následovala dlouhá a vyčerpávající cesta učení se asistivním technologiím. Komunikace pomocí počítače byla pomalá, nedokonalá, ale znamenala návrat do světa. Slovo po slovu, věta po větě se Martin znovu učil být slyšen. Postupně získal omezenou kontrolu nad hlavou a pažemi, i když zůstal odkázaný na invalidní vozík. Psaní autobiografie Ghost Boy mu pomohlo zpracovat trauma minulých let a dát jim smysl. Kniha i pozdější dokumentární film otevřely jeho příběh milionům lidí po celém světě.
Dnes je Martin Pistorius otcem, manželem, webovým designérem a hlasitým zastáncem práv lidí se zdravotním postižením. Svůj příběh sdílí na veřejných vystoupeních i sociálních sítích, ne proto, aby šokoval, ale aby upozornil na to, jak snadno může být lidské vědomí přehlédnuto. Přes všechna omezení mluví o svém životě s vděčností a pokorou. Neidealizuje utrpení, ale odmítá, aby bylo jediným určujícím prvkem jeho existence.
Když se ohlíží za padesáti lety svého života, vidí především lásku, blízkost a okamžiky, které dávají smysl i po letech ticha. Ví, že život je křehký a často bolestivý, ale zároveň překvapivě krásný. A právě schopnost znovu navázat spojení s ostatními považuje za největší dar. Jeho příběh připomíná, že i tam, kde vládne ticho, může existovat plnohodnotný vnitřní svět – a že skutečné slyšení někdy začíná obyčejnou ochotou dívat se pozorněji.