Byli jedním z nejkrásnějších párů českého showbyznysu. Dnes čelí sporu, který snad už míří ke konci
25. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Kdysi byli párem, který nenechal klidné jediné novinářské oko. Krásní, zamilovaní a nepřehlédnutelní. Dnes spolu ale Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová vedou více než dvouletý soudní spor, který se po dlouhé době blíží svému rozuzlení.
Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová byli dlouho vnímáni jako jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu – svatba přišla v červenci 2016 a vypadalo to jako opravdová idyla. Jenže po letech ale jejich manželství skončilo rozvodem, který byl oficiálně uzavřen v březnu 2022.
Jak to všechno začalo — ověřený příběh
Společný příběh Kuchařové a Brzobohatého nepadl náhle z nebe, ale vznikl na základě komplikovaného rozchodu a následného rozvodu. Po letech vztahu a manželství se pár na konci roku 2021 rozešel a oficiálně rozvedl. Po rozvodu se Taťána rozhodla pro anulaci jejich církevního manželství, což je standardní krok pro některé katolíky, kteří chtějí, aby jejich svazek byl neplatný i před církví.
V rámci této církevní žaloby, kterou podala Kuchařová v roce 2023, se objevila řada citlivých osobních tvrzení o Brzobohatém – například o jeho sexuální identitě, jeho preferencích a dalších intimních tématech –, která se následně dostala ven a byla medializována.
Brzobohatý považoval tyto úniky a tvrzení za zásah do své osobnostní a lidské integrity, protože se jednalo o věci, které se měly řešit v uzavřeném církevním kontextu, nikoliv jako veřejné obvinění. Za to jej soud uznal — jako zásah do jeho osobnostních práv — a dal mu nakonec zapravdu v civilním sporu.
Podle médií se právě nezvládnuté zveřejnění těchto citlivých informací stalo jádrem toho, co spor vyostřilo: Brzobohatý tvrdil, že veřejné náznaky o jeho sexualitě a intimních praktikách jsou nepravdivé a poškozují jeho pověst, zatímco Kuchařová opakovaně popírala, že by sama dokumenty médiím poskytl.
Vyhrocení emocí a soudní tahanice
Mediální obrazy o sporu často mluvily o tom, že si oba bývalí manželé nemohli přijít na jméno, a že konflikt nabíral na intenzitě – například když padala ostřejší slova i směrem k rodině či osobním tématům.
Kuchařová se navzdory pozvání několikrát soudních jednání neúčastnila osobně, což celý proces ještě více přitěžovalo.
Omluvit se nakonec musí oba, proč?
Celý právní spor trval více než dva roky a v lednu 2026 soud rozhodl, že se Kuchařová musí veřejně omluvit za nepravdivá tvrzení obsažená v žalobě a zaplatit Brzobohatému 250 000 Kč jako odškodnění za nemajetkovou újmu.
Zároveň soud nařídil omluvu i Brzobohatému, a to za určité výroky v médiích a na sociálních sítích, které se týkaly právě způsobu, jakým se informace dostaly na veřejnost.
Co to znamená pro veřejnost?
Kauza znovu připomíná, jak citlivé je nakládání s osobními údaji a intimními informacemi ve veřejném prostoru – zvlášť ve chvíli, kdy se do hry zapojí média, sociální sítě a obrovská publicita. I když jde o životy dvou známých osobností, princip ochrany soukromí a osobnostních práv platí úplně stejně pro každého z nás.
A z té lidské stránky je to zároveň mrazivá připomínka, že ani slavné tváře nejsou „nedotknutelné“. Mají své bolesti, spory i chyby – jen s tím rozdílem, že u nich se podobné věci málokdy odehrávají za zavřenými dveřmi. Jejich životy se často stávají veřejným tématem dřív, než mají šanci si je v klidu vyřešit mezi čtyřma očima.