Byli jedním z nejkrásnějších párů českého showbyznysu. Dnes čelí sporu, který snad už míří ke konci

25. 1. 2026 – 12:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Kdysi byli párem, který nenechal klidné jediné novinářské oko. Krásní, zamilovaní a nepřehlédnutelní. Dnes spolu ale Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová vedou více než dvouletý soudní spor, který se po dlouhé době blíží svému rozuzlení.

Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová byli dlouho vnímáni jako jeden z nejkrásnějších párů českého showbyznysu – svatba přišla v červenci 2016 a vypadalo to jako opravdová idyla. Jenže po letech ale jejich manželství skončilo rozvodem, který byl oficiálně uzavřen v březnu 2022.

profimedia-0614856074 Ondřej Brzobohatý a Taťána Kuchařová v době, kdy byli manželé.zdroj: Profimedia

Jak to všechno začalo — ověřený příběh

Společný příběh Kuchařové a Brzobohatého nepadl náhle z nebe, ale vznikl na základě komplikovaného rozchodu a následného rozvodu. Po letech vztahu a manželství se pár na konci roku 2021 rozešel a oficiálně rozvedl. Po rozvodu se Taťána rozhodla pro anulaci jejich církevního manželství, což je standardní krok pro některé katolíky, kteří chtějí, aby jejich svazek byl neplatný i před církví.

V rámci této církevní žaloby, kterou podala Kuchařová v roce 2023, se objevila řada citlivých osobních tvrzení o Brzobohatém – například o jeho sexuální identitě, jeho preferencích a dalších intimních tématech –, která se následně dostala ven a byla medializována.

Brzobohatý považoval tyto úniky a tvrzení za zásah do své osobnostní a lidské integrity, protože se jednalo o věci, které se měly řešit v uzavřeném církevním kontextu, nikoliv jako veřejné obvinění. Za to jej soud uznal — jako zásah do jeho osobnostních práv — a dal mu nakonec zapravdu v civilním sporu.

Podle médií se právě nezvládnuté zveřejnění těchto citlivých informací stalo jádrem toho, co spor vyostřilo: Brzobohatý tvrdil, že veřejné náznaky o jeho sexualitě a intimních praktikách jsou nepravdivé a poškozují jeho pověst, zatímco Kuchařová opakovaně popírala, že by sama dokumenty médiím poskytl.

Vyhrocení emocí a soudní tahanice

Mediální obrazy o sporu často mluvily o tom, že si oba bývalí manželé nemohli přijít na jméno, a že konflikt nabíral na intenzitě – například když padala ostřejší slova i směrem k rodině či osobním tématům.

Kuchařová se navzdory pozvání několikrát soudních jednání neúčastnila osobně, což celý proces ještě více přitěžovalo.

profimedia-1068588914 Ondřej Brzobohatý u souduzdroj: Profimedia

Omluvit se nakonec musí oba, proč?

Celý právní spor trval více než dva roky a v lednu 2026 soud rozhodl, že se Kuchařová musí veřejně omluvit za nepravdivá tvrzení obsažená v žalobě a zaplatit Brzobohatému 250 000 Kč jako odškodnění za nemajetkovou újmu.

Zároveň soud nařídil omluvu i Brzobohatému, a to za určité výroky v médiích a na sociálních sítích, které se týkaly právě způsobu, jakým se informace dostaly na veřejnost.

Co to znamená pro veřejnost?

Kauza znovu připomíná, jak citlivé je nakládání s osobními údaji a intimními informacemi ve veřejném prostoru – zvlášť ve chvíli, kdy se do hry zapojí média, sociální sítě a obrovská publicita. I když jde o životy dvou známých osobností, princip ochrany soukromí a osobnostních práv platí úplně stejně pro každého z nás.

A z té lidské stránky je to zároveň mrazivá připomínka, že ani slavné tváře nejsou „nedotknutelné“. Mají své bolesti, spory i chyby – jen s tím rozdílem, že u nich se podobné věci málokdy odehrávají za zavřenými dveřmi. Jejich životy se často stávají veřejným tématem dřív, než mají šanci si je v klidu vyřešit mezi čtyřma očima.

