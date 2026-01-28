Led místo botoxu? Tenhle starý domácí trik dokáže viditelně vypnout pleť
28. 1. 2026 – 16:07 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Když se ráno podíváte do zrcadla a vidíte unavenou pleť, jemné vrásky nebo tmavé kruhy pod očima, první myšlenka často míří k drahým sérum a krémům. Přitom jeden z nejjednodušších triků, který dnes znovu objevují i ženy z kosmetického světa, máte možná doma – v kuchyni.
Řeč je o rýžové vodě v kombinaci s chladem. Nenápadná metoda, kterou používaly generace žen v Asii, se dnes vrací v modernější podobě: jako ledové kostky pro pleť.
Proč zrovna rýžová voda?
Rýžová voda není žádný nový objev. Obsahuje aminokyseliny, vitaminy skupiny B a antioxidanty, které mají zklidňující a lehce stahující účinek na pokožku. Sama o sobě se používá jako jemné tonikum, ale ve chvíli, kdy ji zmrazíte, se účinek násobí – hlavně díky chladu.
Ten totiž:
- stahuje póry,
- zklidňuje zarudnutí,
- podporuje mikrocirkulaci,
- a dokáže krátkodobě zmírnit otoky, hlavně v oblasti očí.
Nečekejte zázraky přes noc. Ale jako pravidelný ranní nebo večerní rituál může mít překvapivě viditelný efekt.
Co si na tom ženy chválí nejvíc
Nejde o vyhlazení hlubokých vrásek – spíš o celkový dojem pleti. Po několika týdnech pravidelného používání si lidé často všímají, že:
- pleť působí svěžeji a „probuzeně“,
- mastná pokožka se méně leskne,
- drobné nedokonalosti se hojí klidněji,
- a make-up lépe sedí.
Velkou roli tu hraje právě chlad, který pokožku krátkodobě vypne a sjednotí její tón.
Jak si ledové kostky připravit
Žádná alchymie. Stačí:
- půl hrnku rýže,
- hrnek vody,
- miska na led.
Rýži zalijte vodou, nechte asi 15–20 minut odstát, vodu slijte a nalijte do formiček. Pokud chcete, můžete přidat kapku růžové vody nebo trochu aloe vera, ale není to nutné. Poté dejte zamrazit.
Jak je používat, aby pleti neublížily
Led nikdy nepřikládejte přímo na holou kůži. Zabalte kostku do tenkého bavlněného hadříku a jemně přejíždějte po obličeji krouživými pohyby, maximálně 1–2 minuty. Zaměřte se na:
- oblast tváří,
- čelo,
- kontury obličeje,
- a opatrně i okolí očí.
Poté nechte pleť přirozeně oschnout a naneste lehký hydratační krém.
Pro koho je tenhle trik vhodný
Nejvíc ho ocení lidé s:
- mastnější nebo smíšenou pletí,
- sklony k zarudnutí,
- ranními otoky,
- unaveným vzhledem pleti.
Pokud máš citlivou pokožku nebo rosaceu, buď opatrná a začínej velmi zlehka – nebo se tomuto typu chlazení raději vyhni.
Malý trik, který funguje jen tehdy, když ho nepřeháníš
Ledové kostky z rýžové vody nejsou náhradou dermatologa ani luxusní péče. Jsou ale levným, jednoduchým a překvapivě účinným doplňkem, který může pleti pomoci vrátit svěžest – hlavně v době, kdy je unavená, podrážděná nebo přetížená kosmetikou.
Někdy totiž pleť nepotřebuje další vrstvu séra.Stačí ji na chvíli probudit chladem.