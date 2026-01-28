Dnes je středa 28. ledna 2026., Svátek má Otýlie
Kupujete zdravá jablka, nebo jen jejich naleštěnou verzi? Některá mohou zatěžovat játra i ledviny

28. 1. 2026 – 15:23 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Kupujete zdravá jablka, nebo jen jejich naleštěnou verzi? Některá mohou zatěžovat játra i ledviny
zdroj: Freepik.com
Lesklé, dokonale kulaté, bez jediné vady. Taková jablka si většina z nás bez rozmýšlení hází do košíku. Nejspíš je znáte jako „to hezké, zdravé ovoce“. Pravda je ale trochu složitější. Lesk, který na vás z regálu vykoukne, bohužel není známkou kvality.

Odborníci upozorňují, že jablka na pultech supermarketů často procházejí úpravami, které mění jejich vzhled a trvanlivost – a to i bez upozornění spotřebitele.

Proč jsou některá jablka tak lesklá?

Po sklizni se jablka běžně umývají, aby se odstranily nečistoty a zbytky postřiků. Tenhle proces ale zároveň smyje jejich přirozenou voskovou vrstvu, kterou si plod sám vytváří, aby chránil vlhkost a zůstával pevný a šťavnatý. Proto se jim poté často nanáší potravinářský vosk zpět – ten může být přírodní (např. karnaubský vosk nebo šelak) nebo směsí bezpečných, schválených látek, které prodlužují trvanlivost a dávají plodu charakteristický lesk.

Takový povrch může zákazníkům navozovat dojem svěžesti a kvality, přitom ale neříká nic o skutečné zralosti nebo chuti jablka.

Lesk jako magnet – co skutečně znamená?

Perfektně lesklá slupka může mít několik důvodů:

  • Vosková úprava prodlužuje skladovatelnost i přepravu ovoce.
  • Barva a hladkost mohou zakrývat nerovnoměrné zrání nebo drobné vady dužiny, které spotřebitel na první pohled nevidí.

To ale neznamená, že je takové jablko automaticky špatné nebo nebezpečné. Použité vosky jsou standardně potravinářské a schválené pro konzumaci, například karnaubský vosk nebo šelak, a u zdravého člověka obvykle nepředstavují akutní zdravotní riziko. Při dlouhodobé a časté konzumaci chemicky ošetřeného ovoce však mohou tyto látky zbytečně zatěžovat přirozené detoxikační orgány, zejména kůži, játra a ledviny, které se podílejí na jejich zpracování a vylučování.

side-view-fruits-wooden-basket-with-apples-cherries-nectarine-with-leaves zdroj: Freepik.com

Jak to poznat doma

Když vybíráte jablka, můžete se spolehnout na několik jednoduchých signálů:

  • Vůně: skutečně čerstvé a zralé jablko voní sladce a svěže.
  • Povrch: příliš „plastový“ lesk může naznačovat voskování – ale ne automaticky nízkou kvalitu.
  • Mycí test: pokud je vosk přítomen, můžete ho částečně odstranit teplou vodou a šetrným drhnutím ovoce – s vícetradičními metodami opatrně.
Co z toho plyne

Necítit na jablku vosk není známka, že je automaticky „lepší“ ovoce. Jablka mají přirozenou ochrannou vrstvu vosku a ta se může lišit podle odrůdy i podmínek pěstování. Rozdíl mezi „lesklým“ jablkem z obchodu a tím ze sadu není mezi zdravým a nezdravým – spíš mezi estetikou nabídky a přirozenou zralostí ovoce.

Kupující se proto nemusejí bát samotného vosku jako nebezpečí, ale je dobré vědět, že lesk neznamená automaticky kvalitu. Chutné, šťavnaté a výživné jablko může mít i lehce matnější slupku a malou nerovnost – právě to jsou signály skutečné zralosti.

Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

