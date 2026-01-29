Úzkost jako životní stav: Proč jsou texty Franze Kafky i po sto letech až děsivě aktuální
29. 1. 2026 – 15:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Franz Kafka nepsal o úzkosti jako o diagnóze. Psal o ní jako o každodenním způsobu bytí. O tísni, která se vkrádá do vztahů, práce, rodiny i vlastního těla. O pocitu viny bez jasné příčiny. O strachu, že selhání přijde dřív, než člověk stihne cokoliv udělat. A právě proto dnes jeho texty nepůsobí jako literatura z minulosti, ale jako záznam vnitřního světa moderního člověka.
Kafka sám slovo „úzkost“ používal často – v dopisech, denících i poznámkách. Nešlo o pózu ani o literární styl. Byl to popis reality, ve které žil.
Úzkost, která nezačíná v hlavě, ale ve vztazích
Kafka vyrůstal v prostředí silné autority – především ve vztahu k otci Hermannu Kafkovi. Právě tento vztah dnes literární historici i psychologové označují za klíčový zdroj jeho celoživotní nejistoty. V proslulém Dopise otci Kafka popisuje pocit neustálé viny, strachu z hodnocení a neschopnosti obstát v očích autority. Nešlo o jednorázové trauma, ale o dlouhodobý tlak, který se stal součástí jeho identity.
Moderní psychologií bychom řekli: chronická úzkost spojená s perfekcionismem a nízkým sebehodnocením. Jedním z hlavních spouštěčů úzkosti nejsou individuální selhání, ale dlouhodobě dysfunkční vztahy a tlak autorit – rodičů, šéfů, institucí. Lidé dnes často popisují stejný pocit jako Kafka: strach z hodnocení, ze zklamání, z toho, že „nebudou dost dobří“.
Práce, která vás ovládne a vede k vyhoření
Kafka pracoval v dělnické úrazové pojišťovně. Precizně, svědomitě, ale s vnitřním odporem. Právě zde vzniká jeden z nejděsivějších motivů jeho děl: bezejmenný systém, který člověka hodnotí, trestá a vysává – aniž by mu kdy vysvětlil proč.
Román Proces není jen literární alegorie. Je to přesný popis úzkosti z byrokracie, výkonu a neustálého dokazování vlastní hodnoty. Josef K. je obviněn, ale nikdo mu neřekne z čeho. Přesto cítí vinu.
Dnešní paralela je podle výzkumů o pracovním stresu. Vyhořelí lidé dnes čelí podobnému tlaku: algoritmy, KPI, hodnocení výkonu, neustálá dostupnost. Člověk často neví, co přesně udělal špatně, ale má pocit, že selhává. Kafka by dnes nepotřeboval úřad – stačil by mu open-space a interní reporting.
Úzkostné stavy projevující se skrze tělo
Kafka netrpěl jen psychicky. Byl nemocný, vyčerpaný, nespal. Trpěl tuberkulózou, ale dlouho před diagnózou psal o fyzickém vyčerpání, nechutenství a neschopnosti odpočívat. Jeho deníky jsou plné zmínek o těle, které odmítá spolupracovat.
Dnes víme, že úzkost se často projevuje právě tělesně: tlak na hrudi, únava, nespavost, bolest. Kafka to popsal dřív, než pro to existovala slova.
Moderní psychosomatika potvrzuje, že úzkost se velmi často „usazuje“ v těle – v dechu, trávení, svalech. Lidé dnes chodí k lékařům s fyzickými obtížemi, ale příčina bývá psychická.
Proč se v Kafkovi poznává „každý druhý“
Kafka nebyl extrovertní hrdina. Nebyl silný, rozhodný ani vítězný. A právě proto je tak blízký dnešnímu čtenáři. Jeho postavy se bojí autorit, mají pocit, že selžou dřív, než začnou, snaží se vyhovět všem – a přesto mají pocit, že nikdy nejsou dost.
To nejsou literární konstrukce. To jsou emoční stavy, které dnes řeší psychoterapie, knihy o vyhoření i debaty o duševním zdraví.
V dnešní době zejména mladší generace zažívá strach z budoucnosti, ze selhání, z očekávání druhých. Psal o lidech. A ti se za sto let nezměnili tolik, jak bychom si přáli.
Kafka jako zrcadlo, ne jako diagnóza
Kafka nepsal proto, aby léčil. Psal, aby přežil. Literatura pro něj nebyla kariéra, ale ventil. A právě proto jeho texty nepůsobí pateticky ani zastarale. Jsou syrové, přesné a lidské.Možná proto dnes platí jednoduchá pravda: Kdo někdy zažil úzkost, Kafku nečte. Kafku poznává.Současná psychologie zdůrazňuje význam sdíleného prožitku – vědomí, že v tom člověk není sám. Kafka tuto funkci plní dodnes.