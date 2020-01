Odpadky jako platidlo? V Indii si za ně koupíte večeři

MAGAZÍN GALERIE - Magazín autor: Lenka Dvořáčková

Za pytel odpadků dostanete v indické restauraci porci kvalitního teplého jídla. Ale pozor, restaurace Garbage Cafe ve městě Ambikapur přijímá pouze plastový odpad. V něm se totiž město, stejně jako zbytek miliardového státu, topí.

Netradiční podnik s heslem More the waste, better the taste (Víc odpadků, lepší chuť) otevřela radnice města. Koncept v sobě spojuje v sobě charitu, ekologii a překvapivě i poměrně kvalitní gastronomii.

"Každý den přijde asi tucet lidí. Jednou dorazila i celá rodina s velkými pytli o váze sedm kilo," řekl starosta Ambikapuru Ajay Tirkey. Věří, že díky umístění vedle hlavního autobusového nádraží si své zákazníky rychle najde a další budou stále přibývat.

Hosté podle něj nejsou jen typičtí sběrači odpadků a bezdomovci, kteří jsou rádi za jakékoli jídlo. Kavárna se totiž snaží odpad pouze přijímat, nikoli servírovat, takže si hosté jídlo velmi pochvalují.

Vybraný plast navíc radnice použije na výstavbu silnic. To si poprvé úspěšně vyzkoušela už v roce 2015 a cesty vyrobené z kombinace štěrku a dehtové látky získané z plastu, v pohodě zvládají i monzunová období.

Ambikapur se už teď pyšní například titulem druhé nejčistší město v Indii a věří, že koncept "odpadkové kavárny" inspiruje další města.