Fanynky mají smůlu. Miláček žen Šimon Opp: "Mám strašně hodnou přítelkyni"

12. 5. 2025 – 8:15 | Magazín | Jana Strážníková

Sympatický zpěvák nemá o pozornost nouzi, dámy si ale musí dát pohov: Je šťastně zadaný a měnit nehodlá.

O tom, jaké to je randit s královnou krásy, si drtivá většina běžného plebsu může nechat jen zdát, oblíbený zpěvák a miláček žen Šimon Opp to ví z první ruky. A nejen to, také si zkusil, jaké to je se s královnou krásy rozejít.

Šimon strávil po boku miss Justýny Zedníkové více než dva roky, pár na sebe ale neměl moc času a vztah se nakonec rozpadl. Oba si ale pochvalují, že k tomu došlo bez zbytečného dramatu a že mohli bez problémů nadále zůstat přáteli.

Zpěvák nic dalšího o svém soukromí či vztahovém rozvoji neprozradil. Sám ale není, jak dal najevo v rozhovoru pro eXtra.cz.

„Já jsem zadaný už docela dlouho. Už to bude asi přes rok a fakt je to strašně krásné. Mám opravdu strašně hodnou přítelkyni, která o mě pečuje,“ pochvaluje si.

Šimon se v poslední době začal objevovat i v televizi v seriálech. Vyhovuje mu to, ale prohlašuje, že primární zájem pro něj stále představuje jednoznačně hudba: „Líbí se mi, že ti lidé z té televize se začali spojovat s tou mojí muzikou. To byl vlastně i účel, protože jsem chtěl začít ty lidi vést skrze tu televizi k té mojí muzice, protože ta je pro mě primární,“ uvedl.