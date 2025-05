Slavná herečka: "Bývala jsem naivní, ale už jsem se otrkala"

12. 5. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oblíbená herečka přiznala, že v začátcích kariéry často neměla tušení, která vlastně bije. Dnes už je na tom přeci jen lépe.

Oblíbená a velmi žádaná česká herečka Klára Issová si nedávno vyrazila na vernisáž Roberta Vana, kde ji na okamžik odchytili redaktoři magazínu eXtra.cz.

Fotograf Robert Van jí není úplně cizí: „Mě s ním váže jedna zkušenost, jedno focení, na které došlo v roce 1998. To byl úplný začátek mé kariéry. Já jsem na to vlastně úplně zapomněla, pak když jsem tu fotku viděla, tak se mi ty všechny vzpomínky vybavily,“ přiznala.

„Já jsem v té době byla taková naivní, křehká, všechno pro mě bylo nové. Neznala jsem filmový ani divadelní svět, ani ten módní. Já jsem vůbec nevěděla, co to znamená být slavnou. Ani jsem si to nikdy nepředstavovala, že budu někdy slavná. Já jsem šla na konzervatoř s tím, že jsem léta dělala dramaťák a připadalo mi přirozené v tom pokračovat,“ zavzpomínala na začátky kariéry.

„Potom to všechno začalo samo, točila jsem tři filmy ročně, občas bylo nějaké focení, takže jsem se vlastně nezastavovala,“ přidala ještě vzpomínku na období po filmu Indiánské léto, který prakticky nastartoval její skutečnou kariéru.

„Rozhodně jsem dnes otrkanější, těch třicet let určitě něco udělá. Také se s těmi lidmi už člověk zná. Člověk je otrkanější a bere to s takovou lehkostí,“ zhodnotila na závěr svoje dnešní kariérní rozpoložení.