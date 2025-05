Nejobsazovanější herečka teď září i jako královna lehkosti a stylu! Petra Hřebíčková udeřila hřebíček na hlavičku

12. 5. 2025 – 11:50 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Petra Hřebíčková | zdroj: Profimedia

Herečka Petra Hřebíčková, maminka dvou synů a jedné vytoužené holčičky, si diváky získává nejen svým talentem a šarmem, ale i srdečností, která z ní vyzařuje v každé komediální roli. Petra to ale umí rozjet i na poli módy s lehkostí, noblesou a elegancí, která jako by jí kolovala v krvi. Možná ji zdědila po babičce, každopádně jí to sluší tak, že z ní nespustíte oči.

Galerie Herečka Petra Hřebíčková rozhodně nic nenechává náhodě a to ani ve svém šatníku. Jak sama přiznala, své outfity pravidelně konzultuje se stylisty, protože ví, že stačí málo a i ten nejlepší záměr může sklouznout do módního přešlapu. Ačkoli je královnou uhlazené elegance, nebojí se ani výraznějších kousků. Extravagantní móda ji totiž láká, jak prozradila v rozhovoru pro Lifee. Magazín Neuvěříte, co jsme ulovily za 1000 Kč. Sekáč, který má styl i atmosféru Noblesa jí rozhodně není cizí Tohle je přesně ono. Herečka v záři módy, která jako by získala cit pro styl už v kolébce. Možná v tom hrají roli geny, vždyť její babička jí jako malé šila originální modely na míru. Těžko říct. Jedno je ale jisté: v jejím šatníku se noblesa a elegance potkávají s lehkostí a špetkou výjimečnosti. Každý outfit, který Petra Hřebíčková oblékne, má v sobě něco navíc, ať už jde o detail, střih nebo náladu, která přirozeně splývá s jejím charismatem a hereckým šarmem. Petra Hřebíčková jako z učebnice moderní elegance Petra Hřebíčková přesně ví, co její postava unese a co jí sluší. Kombinace smetanově bílého topu bez ramínek s jemným žebrováním a smaragdově zelené sukně s vysokým pasem vytváří siluetu, která lichotí a zároveň působí svěže, elegantně a žensky. Celek dotahuje do dokonalosti se zlatými lodičkami s jemnou špičkou a bílým psaníčkem v minimalistickém stylu – právě tenhle chytrý kontrast nechá vyniknout barvám i tvarům bez jediného rušivého prvku. Zlaté lodičky jsou navíc sázkou na jistotu, pokud chcete svému outfitu dodat slavnostní tón a špetku noblesy. Nechte se inspirovat, podobnými kousky, které najdete u značek Zara, Mango, Mohito nebo v prémiových kolekcích Massimo Dutti. Psaníčko v čisté bílé linii může být i vintage – elegance totiž nikdy nevyjde z módy. Magazín Návrat ve velkém stylu! Retro šaty podle Jany Plodkové vám rozbuší srdce Černá v hlavní roli aneb elegance bez zbytečných slov Petra Hřebíčková si v tomto modelu pohrála s čistou formou sofistikovanosti. Černé dlouhé šaty s asymetrickým rukávem a jemnou strukturou látky dokazují, že minimalistický střih může působit mimořádně efektně, obzvlášť když ho oblékne žena, která ví, jak v něm stát. Model zároveň nenápadně odhaluje náznak skryté extravagance, kterou Petra vyvažuje naprostou elegancí a jistotou v postoji. Výrazné psaníčko s hadím vzorem tvoří hravý kontrast k monochromatickému základu a dodává celku moderní módní statement. Pokud chcete dosáhnout podobného efektu, vybírejte šaty z kvalitního materiálu s lehkou texturou a vyhněte se zbytečnému lesku. Jak potvrzuje i stylista Filip Vaněk, klíčem je jednoduchost a perfektní padnutí, stejně jako u decentního, ale precizního líčení. Výraznější doplňky mohou outfit skvěle osvěžit a vytvořit vizuálně zajímavý kontrast. Podobné modely najdete v elegantních kolekcích značek jako COS, Zara Limited Edition nebo u české návrhářky Beaty Rajské. Stylové psaníčko s hadím vzorem hledejte v kolekcích Aldo, Parfois nebo mezi poklady vintage butiků. Magazín Veronika Khek Kubařová: Nejkrásnější úsměv českého showbyznysu a romanticky vzdušné looky Když barva hraje hlavní roli Smaragdově zelená je v tomto případě trefa do černého. Petra Hřebíčková znovu trefila hřebíček na hlavičku, když zvolila asymetrické saténové šaty s jedním odhaleným ramenem. Model působí jako pocta moderní bohémě, volný, splývavý a zároveň promyšlený v každém detailu. Jemný lesk materiálu odráží světlo, dodává šatům hloubku a živost a krásně podtrhuje její světlou pleť i zlatavé vlny vlasů. Černé strečové kotníkové boty pak outfitu vdechují módní twist a posouvají ho do současného urban glam stylu. Odvážný kontrast k éterickým šatům dává celému looku charakter a sebevědomí. Máte chuť pustit se do podobného stylingu? Jen do toho! Klíčem je jednoduchá linie šatů v dominantní barvě. Vyhněte se přemrštěnému zdobení a zaměřte se na kvalitní materiál, čistý střih a siluetu. Výrazné boty v kontrastním stylu pak celý vzhled ozvláštní a dodají mu městskou energii. Šaty ve stylu těch, které oblékla Petra, najdete v kolekcích Mango Occasion Wear, & Other Stories nebo mezi udržitelnými návrhy českých designérek. Strečové kotníkové boty se špičkou nabízí například značky Vagabond, H&M Premium nebo Hugo.