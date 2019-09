Zachraňte matku přírodu - koukejte na porno

MAGAZÍN - Magazín autor: Václav Štefan

V poslední době se hodně mluví o znečišťování životního prostředí: o fůře plastů v moři, o vymírání včel, o potřebě sázet nové stromy a podobně. Nejsou to však pouze ekologičtí aktivisté, kdo se snaží bojovat za matku přírodu. Životnímu prostředí někdy přilétne pomoc i z dost neobvyklých míst, třeba od Pornhubu - vůbec nejznámějšího pornografického serveru na internetu.

Internetová pornografie je dnes stále poněkud kontroverzním a tabuizovaným tématem, i když podle odhadů obsah pro dospělé představuje více než třetinu dnešního internetu. Přesto jsou pořád pornostránky považovány za jakýsi temný kout virtuálního prostoru, o kterém se prostě ve slušné společnosti jen tak nemluví, i kdyby jej člověk navštěvoval pravidelně.

Být společností zaměřenou na internetové porno a snažit se o své značce dát pořádně vědět světu a komunikovat s veřejností není nic snadného. Většina pornoprůmyslu tak raději mlčí a mimo svět internetového porna a erotiky na sebe moc neupozorňuje. Pak je tu ale Pornhub, legendární pornografická stránka fungující od roku 2007, která se svým velmi osobitým stylem marketingu okouzluje veřejnost všude po světě.

Přiznejme si, že dělat marketing pornografii ve veřejném prostoru je docela kumšt. Člověk musí být hodně citlivý, aby odhadl, co je v pořádku a co už by mohlo být za čárou. Pornhub, který za svůj styl komunikace s veřejností často sklízí chválu, tohle zvládá na jedničku. Reklamní kampaně Pornhubu tak často vůbec na první pohled nesouvisejí s erotikou a pornografií. Ta zde bývá velmi kvalitně a úsměvně skryta v nejrůznějších nevinně působících dvojsmyslech.

Spoustu chvály sklidila například velmi mile a citlivě natočená vánoční reklama z roku 2015, která neobsahuje ani stopu po erotice. V klipu, do něhož hraje dojemná vánoční hudba, šťastná rodina rozbaluje dárky, pouze bokem na křesle sedí smutný dědeček, dokud ale nedostane od svého vnuka jako dárek tajemnou obálku. Načež se dědeček dojemně usměje a se slzami v očích mladíka obejme. Pouze v posledním záběru se pak dozvídáme, že v obálce byla dárková poukázka na prémiový účet na Pornhubu.

V podobně nevinném duchu rozjel Pornhub i soutěž o "nejbezpečnější" reklamu na obsah pro dospělé. Lidé tak serveru posílali nejrůznější nápady na jednoduché reklamy s prakticky nevinnými skrytými narážkami. Ty nejpovedenější server pochopitelně zpracoval a začal šířit a ve své době se staly pořádným virálním hitem. Jako například vtip o tom, že Pornhub je "největší archiv ničeho".

Ostatně Pornhub v dnešním prostředí sociálních sítí plném memů umí chodit opravdu mistrovsky a krásně dokáže nějaký momentální trend nebo virál vtipně využít pro svůj marketing. Například když nedávno bylo velké haló kolem recesistické akce, která lidi vyzývala k naběhnutí do vojenské Oblasti 51.

V návaznosti na to Pornhub vydal speciální stylizované statistiky svého serveru, které ukazovaly, jak lidé začali na pornostránkách kvůli momentální posedlosti Oblastí 51 a mimozemšťany vyhledávat obsah s obdobnou tematikou. Mimochodem země, která "mimozemšťanské porno" začala vyhledávat nejvíce, byla Česká republika.

Když porno pomáhá

Marketing Pornhubu ale nejsou jen dojemné reklamy a kvalitní smysl pro humor. Značka se ve svém tažení za oddémonizování pornoprůmyslu a detabuizování sledování internetového porna vrhla i na filantropii. V roce 2012 tak pod Pornhubem vznikl projekt Pornhub Cares (Pornhub se zajímá), který se začal zaměřovat na osvětovou a charitativní činnost.

Pod Pornhub Cares začaly vznikat nejrůznější prospěšné akce, ať už šlo o kampaň proti rakovině prsu nebo o dotování vysokoškolských studentů. Firma se pak pochopitelně nemohla vyhnout tématu, které v posledních letech pořádně táhne a lidé na něj slyší - tedy životnímu prostředí. Pornogigant se tedy pustil do boje za matku přírodu. Ač pochopitelně vždy stále se svým osobitým dvojsmyslným humorem.

V roce 2014 se tak u příležitosti Dne stromů objevil týdenní projekt dvojsmyslně nazvaný "Pornhub Gives America Wood". Anglické slovo wood, které se primárně překládá jako dřevo, se totiž slangově používá i jako označení pro erekci. Každopádně Pornhub v rámci projektu slíbil, že nechá vysadit jeden strom za každých sto zhlédnutí u videí v kategorii "velké penisy". Společnost tak nakonec vysázela 15 473 nových stromů. Ale to byl skutečně jenom začátek a životní prostředí se stalo oblíbeným tématem marketingu pornogiganta.

Zachraňme zvířátka!

Pornhub tak v průběhu let spolupracoval s řadou organizací s různým zaměřením. V roce 2016 například dle počtu zhlédnutí daroval peníze organizaci zaměřující se na pomoc velrybám, další rok se zaměřil na pandy a rozjel "porno v pandím stylu".

"Panda velká je na hranici vymření z důvodu nízkého počtu nových mláďat, což je způsobeno tím, že se pandám nechce jít na věc: pandy velké tráví většinu času spaním a pojídáním své stravy, páření - možné pouze dva nebo tři dny v roce - je moc nezajímá," nechalo se slyšet Pornhub Cares. Celý měsíc tak na stránkách fungovala speciální kategorie "Panda Style", kam Pornhub vyzýval uživatele nahrávat domácí porno v pandích kostýmech. Získané peníze pak pochopitelně putovaly na pandy.

Na začátku letošního roku pak pornoserver přišel s další svéráznou akcí na záchranu zvířat, tentokrát se pod jednoduchým názvem "Beesexual" zaměřil na včely.

"Nechoďme kolem horké kaše: včely umírají ohromujícím tempem po celé planetě kvůli pesticidům, nedostatku biodiverzity a ničení životního prostředí. Za posledních 10 let hlásili včelaři roční ztrátu včel okolo 30 procent nebo víc. To je důvod k zamyšlení, protože bez našich malých chlupatých opylovačů se příroda jednoduše zhroutí!" stojí na stránkách projektu, který podobně jako v případě pand velkých zavedl na serveru novou kategorii.

Na Pornhubu se tak objevilo "včelí porno", což jsou v praxi obyčejná, ani ne minutová videa z přírody zachycující, jak včely opylují květiny, ale s přidaným lechtivým dabingem, o který se postaralo několik světoznámých pornohvězd. Za zhlédnutí těchto vtipných videí pak putovaly peníze včelařským charitám. Součástí projektu byla rovněž série rad, jak se ke včelstvu chovat šetrně a vyvarovat se tak například pesticidům, fungicidům a herbicidům.

Trochu se ušpinit

Minulý týden se pak Pornhub zaměřil na v poslední době velmi populární téma, co se životního prostředí týče - na plasty v oceánech. A to opět způsobem sobě vlastním. Server zveřejnil video "Dirtiest Porn Ever", což se dá opět vykládat dvojsmyslně jako "nejšpinavější", ale zároveň i jako "nejoplzlejší" porno vůbec.

Ve spolupráci s LeoLulu - oblíbeným amatérským párem, který na Pornhubu zveřejňuje svoje domácí pornovidea - společnost natočila opravdu hodně zvláštní porno, kde se spolu pár mazlí na první pohled na krásné romantické pláži u moře. Když se ale kamera oddálí, uvidíme, že celé okolí je zaneseno kily plastu a kolem chodí zaměstnanci Pornhubu v ochranných oděvech a plynových maskách a okolí čistí. Společnost totiž porno záměrně natočila podle svých slov na jedné z nejzanesenějších pláží na světě.

"Bezpečnou" verzi videa bez explicitních intimností, která upozorňuje na problematiky plastů v moři, pak Pornhub zveřejnil i na svém účtu na serveru YouTube. Takže se na něj mohou podívat i lidé, kteří pornografii neholdují. Peníze na projekty neziskové organizace Ocean Polymers, kterou se společnost rozhodla sponzorovat, bude ovšem Pornhub pochopitelně posílat pouze za zhlédnutí u necenzurovaného videa přímo na svých stránkách.

Pomáhat přírodě streamováním a sledováním porna je tak opravdu zajímavý trend dneška, i když samozřejmě můžeme směle pochybovat, do jaké míry to Pornhub myslí upřímně a do jaké je to opravdu čistě jen marketingový kalkul. Každopádně je to ale stále lepší, než kdyby se tak obrovská firma s tak neuvěřitelným dosahem k záležitosti životního prostředí stavěla naprosto chladně a bez zájmu.