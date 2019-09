OBRAZEM: Když si zvířata stopnou 'taxi'

- Magazín - 0

Česnek nebo třeba brokolice mají na imunitu skvělý vliv, do svačinové krabičky by si je ale rodič netroufl dát ani sobě, natož dítěti. Co tedy pomůže dětem posílit imunitu a zároveň u toho nehrozí, že svačina poletí rovnou do koše? Třeba takové jáhly v pomazánce pravděpodobně vůbec neodhalí... více