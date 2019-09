Příběh kuriózního přátelství

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Některá přátelství dovedou překvapit, na kráse jim to však neubírá. Dikobraz Diablo a jezevčík Fig by mohli vyprávět - pokud by uměli mluvit.

čtěte dále: Kupónová privatizace nespadla z nebe ani ze Západu

čtěte dále: Usekané hlavy sloužily jako symbol moci