Turista si chtěl vyfotit Koloseum. Stálo ho to spoustu krve...

13. 5. 2025 – 13:03 | Zpravodajství | Alex Vávra

Američan visící nabodnutý na plotě u Kolosea, krvavé záchranné drama – a pak šokující obrat: prý se to nikdy nestalo. Jen další epizoda v sérii turistického šílenství, které ničí historickou Itálii.

Řím zažil 2. května pořádný horor. Podle zpráv z italského tisku se 47letý americký turista žijící na Tchaj-wanu pokusil přelézt kovový plot u římského Kolosea, aby si udělal lepší fotku. Místo suvenýru si ale odnesl noční můru: uklouzl a nabodl se na ostré hroty. Křičel bolestí, ztrácel krev a zůstal viset na zábraně – to vše před zraky šokovaných turistů. Záchranáři ho sundávali 20 minut, museli ho uspat a následně převézt do nemocnice v kritickém stavu. Tam podstoupil nouzovou operaci, při níž mu lékaři ránu zašili 80 stehy.

Na první pohled klasický případ hloupého turisty, který porušil pravidla – jenže pak přišel nečekaný zvrat. O pouhé čtyři dny později přinesl magazín Hyperallergic šokující tvrzení: mluvčí Kolosea popřel, že by se vůbec něco stalo. Incident označil za „fake news“ a dodal, že v tu dobu byli u plotu desítky zaměstnanců a žádný turista se o přelezení nepokusil. Prý probíhá policejní vyšetřování – ale čeho, pokud byl celý příběh vymyšlený? Zůstává tak otázkou, zda se skutečně někdo málem na místě zabil, nebo jde o bizarní výmysl. Ať tak či onak, nejde o první případ, kdy se zahraniční turisté v Itálii chovali jako utržení ze řetězu.

V červnu 2023 se jeden z turistů rozhodl zvěčnit svou lásku přímo do zdi Kolosea – klíči do ní vyrýval nápis „Ivan + Hayley 23/6/23“. Vše natočil Američan Ryan Lutz, který vandala přistihl při činu a zveřejnil video. „Beze studu ryje své jméno do 2 000 let staré památky,“ řekl šokovaný svědek. A to zdaleka nebylo všechno. Rok předtím, v roce 2022, zažila Itálie vlnu turistického barbarství. Jeden turista hodil elektrickou koloběžku ze Španělských schodů a způsobil škodu přes 25 000 eur. Další dva se proháněli na motorizovaných surfech po Benátském velkém kanále – jako by šlo o zábavní park, ne historickou památku.

Vrchol ale přišel v říjnu téhož roku. Američan ve věku kolem 65 let navštívil Vatikán, požadoval osobní setkání s papežem Františkem – a když mu bylo odmítnuto, v záchvatu vzteku rozbil dvě starověké římské sochy. Jak se později ukázalo, byl už dříve obviněn z veřejného pohoršení v USA. Italské úřady bijí na poplach – podobných incidentů přibývá a škody jdou do stovek tisíc eur. Co kdysi bývaly ojedinělé excesy, začíná být nepříjemný trend. Nejde jen o neúctu ke kulturním památkám – ale i o nebezpečí pro samotné turisty, kteří ztrácejí soudnost a zapomínají, že Itálie není kulisa z TikToku. A tak zůstává otázka: je tohle budoucnost cestování? A jak dlouho bude Itálie ochotná tyto výstřelky ještě tolerovat?