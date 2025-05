Šaty jako halucinace? Kultovní kolekce vznikla pod vlivem LSD a navždy změnila svět módy!

13. 5. 2025 – 8:37 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Když se řekne móda 60. a 70. let, většina si vybaví květinové děti, milované zvonové kalhoty a výrazné vzory. Ale jen málokdo tuší, že některé z nejikoničtějších kolekcí této éry vznikly ve stavu změněného vědomí. LSD a psychedelická kultura pronikly i do ateliérů módních návrhářů a ovlivnily styl, který dodnes inspiruje designéry i módní domy.

Jedná se o jedno z nejpůsobivějších a nejkrásnějších období módní inspirace vůbec, éru, kdy se kreativita utrhla ze řetězu a začala psát vlastní pravidla.

Psychedelická vize, která oblékla stylově celou generaci

Byla to doba, kdy se hranice mezi realitou a snem proplétaly a dokázaly vytvořit něco neobyčejného. Barvy zářily, jako by svítily samy zevnitř, a šaty připomínaly živé obrazy, někdy něžné, jindy výbušné jako trip pod otevřeným nebem.

Emilio Pucci, Ossie Clark, Celia Birtwell nebo Thea Porter nebyli jen módními návrháři, byli šamani psychedelické éry, kteří oblékli revoluci. A právě v butiku s příznačným názvem Granny Takes a Trip začala móda mluvit jazykem volnosti, extáze a elektrizujícího chaosu.

Trip, který doslova změnil šatník

V době, kdy nejslavnější Beatles experimentovali s drogami a spiritualitou, otevřel se i svět módy zcela novému vnímání estetiky. Barvy byly najednou intenzivnější, vzory halucinačně se opakovaly a siluety působily volně, jako by neměly žádné hranice. Oblečení se stalo jedinečným vnitřním vyjádřením svobody, manifestem osobnosti.

Pucci ve své dílně | zdroj: lofficielusa.com

Emilio Pucci: Vzory, co tančí před očima

Emilio Pucci neměl jen cit pro barvy, měl dar rozpohybovat látku ještě dřív, než si ji někdo oblékl. Jeho geometrické potisky vypadaly jako živé bytosti. Vlnily se, měnily tvar, hypnotizovaly. Šaty z jeho dílny připomínaly halucinaci, která vás obejme a vezme na výlet. Nosit Pucciho bylo jako prohlásit světu: „Jsem volná. A zářím.“

Ossie Clark & Celia Birtwell: Láska, co se ušila

On byl mistr střihu, ona malířka vizí. Když spolu tvořili, vznikaly šaty, které nejen krásně padly, ale dýchaly. Každý záhyb, každý květinový motiv nesl v sobě dotek LSD, vůni londýnského klubu a zvuk elektrické kytary. Jejich móda byla jako koncert na těle, oslava ženství, erotiky i jemného chaosu. A kdo ji nosil, ten prostě žil naplno.

Thea Porter: Bohyně s orientálním srdcem

Když Thea Porter otevřela kufr svých inspirací, vypadly z něj hedvábné kaftany, zlatem vyšívané tuniky a tajemné vzory, co voněly po růžovém oleji a dálkách. Její modely byly jako vzpomínka na sen, který se nikdy nestal a přece z něj mrazí v zádech. Vnesla do módy eleganci blízkovýchodních chrámů i volnost hippies, a svým rukopisem navždy změnila význam slova boho chic.

Yves Saint Laurent: Extáze v černé

Yves nehrál na prvoplánovou barevnost. Jeho psychedelie byla temnější, hlubší, smyslnější. Kolekce Opium byla jako zakázaný parfém – dráždila, sváděla a zůstávala v paměti dlouho po setmění. Kdo ji nosil, ten se nemusel snažit zaujmout. Už jen jeho přítomnost byla jako zneklidňující záblesk.

YSL | zdroj: Midjourney

Pierre Cardin: Móda ze zítřka

Cardin se neohlížel dozadu. Jeho modely byly jako teleportace do budoucnosti, kde se plasty, kov a strukturované siluety potkávají s lidským tělem. Jeho vize připomínaly sci-fi scénu, ale se šarmem pařížského salonu. I on podlehl psychedelii, jen místo květin a spirál stvořil úplně novou dimenzi módy.

Granny Takes a Trip: Když se butik stal psychedelickým chrámem

V roce 1966 se na King's Road v Londýně otevřelo místo, které navždy změnilo módní dějiny. Butik s názvem Granny Takes a Trip. Už samotná výloha byla jako zjevení z jiné dimenze, trochu ujetý vizuální trip plný barevných explozí, portrétů Jimiho Hendrixe a automobilových masek, které trčely ze zdi rovnou do ulice. Nadčasová, provokující a naprosto neodolatelná.

A co čekalo uvnitř? Pečlivě vybraná móda od Ossieho Clarka, They Porter i extravagantní kabáty z vlastní produkce, které milovali rockeři jako Mick Jagger, Syd Barrett nebo Marianne Faithfull. Oblečení tu nebylo jen stylové – tenhle butik byl posvátným chrámem jiné reality. Místem, kde se člověk mohl obléct nejen do látky, ale rovnou do změněného stavu vědomí.