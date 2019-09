Zapomeňte na multivitamíny. Před nemocemi děti ochráníte tím, co máte ve spíži

Česnek nebo třeba brokolice mají na imunitu skvělý vliv, do svačinové krabičky by si je ale rodič netroufl dát ani sobě, natož dítěti. Co tedy pomůže dětem posílit imunitu a zároveň u toho nehrozí, že svačina poletí rovnou do koše? Třeba takové jáhly v pomazánce pravděpodobně vůbec neodhalí...

Oříšky a semínka Vyzkoušejte různí variace - třeba raw pomazánky, doma pečené müsli, sušenky, slané i sladké, jak je libo. Přidat můžete také konopné semínko, které je skvělým zdrojem rostlinných bílkovin důležitých pro regeneraci organismu. Rakytník Má velmi specifickou chuť a ne každému chutná. Můžete zkusit různé sirupy, doma vyráběné šťávy a koncentráty, ale nejspíše skončíte u různých bonbonů a pochutin. Ale proč ne? S rakytníkem jsou přes zimu dobroty povoleny. Ba přímo doporučeny! Šípek Ve formě silného čaje do termosky je úplně nejlepší. Šípkový čaj můžete také namíchat do jiných šťáv s vodou, skvěle chutná třeba s malinovou. Děti někdy nepohrdnou ani šípkovou marmeládou na pečivu. Jáhly Patří k nejdůležitějším zahřívacím potravinám a máte-li možnost dát dítěti do školy teplou jáhlovou kaši do termosky, hezky ji oslaďte, posypte oříšky nebo kakaem a neváhejte. I studený jáhlový dezert s ovocem ve skleničce je moc fajn. Tělo se zaraduje a stane se méně náchylné k infekcím. Miluje-li dítě pomazánky, dají se nastavovat mixovanými vařenými jáhlami. Ovesné vločky Dají se připravit na tisíc způsobů. Jsou skvělým zdrojem beta-glukanů, které zvyšují odolnost proti bakteriálním i virovým infekcím. Kaše, sušenky, rostlinné burgery, sypké směsi s ovocem nebo pomazánky. Bereme! Jogurty Kvůli probiotikám stimulují imunitní systém a jsou dobrou prevencí proti virózám. A když už zaútočí, tělo se správnou střevní mikroflórou si s bacily poradí mnohem rychleji. Červená a oranžová zelenina a ovoce Zaměřte se na papriky, mrkev, jablka, nektarinky, mandarinky či pomeranče – obsah karotenoidů zajišťuje zdravé fungován našich tělesných buněk. K svačince můžete dát dítěti cokoliv vhodného, ale aby jeho kondice byla co nejlepší, je dobré dodržet následující pravidla: Dostatek bílkovin Tělo, které strádá nedostatkem bílkovin (například, když dítě žije jen z pečiva nebo sladkostí), má oslabenou imunitu, horší se regenerace, hojení ran i rekonvalescence po nemoci. Dítě je unavené, bledé a špatně se soustředí. Dostatek zdravých tuků a vitamínů B a D Doma si dejte rybu, drožďovou pomazánku, avokádo nebo pomazánku z tuňáka. Zdravé tuky a vitamíny skupiny B zajišťují energický provoz organismu, důležitý pro imunitu je také vitamín D, kterého ze slunečního záření v zimě ubývá. Jedním z příznaků nedostatku vitamínu D je také snížená imunita a častá nemocnost. Rekonvalescence trvá dvojnásobnou dobu, co samotná nemoc. Pokud dítě nemůže v tuto dobu být doma, zbavte ho v tuto dobu tělesné výchovy, zbytečné zátěže a vyvarujte se prochladnutí. A posilujte imunitu i doma. A hlavně – dbejte v té době na to, aby se pořádně vyspalo. Čím hůře se dítě zregeneruje po nemoci, tím častěji budete začínat stále od začátku… Související články Přerušovaný půst: Lahodný odpočinek pro tělo

