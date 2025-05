Už zase! Sexy spisovatelka provokovala tělem i na Den matek

13. 5. 2025 – 8:15 | Magazín | Jana Strážníková

Rozkvetlé stromy, maminka, děti? Nic takového se u Třeštíkové nenosí, místo toho vládne nahota.

Předvčerejší Den matek byla příjemná událost pro běžné rodiny a samozřejmě i známé osobnosti: Celá řada z nich se předháněla ve vystavování dojemných snímků s rodinou, s maminkami či dětmi. Ne tak svérázná spisovatelka Radka Třeštíková.

Aniž bychom se chtěli dopouštět vhledů do Radčina soukromí, jelikož všechno, co je k vidění, je pouze její internetová persona, vypadá to, že má především dva koníčky: Psaní a svlékání se. A od psaní si nedávno dala pauzu.

Radka má samozřejmě co ukazovat, vypadá skvěle. A připomněla nám to právě i na Den matek, když se na Instagram vystavila v bikinách na pláži.

„Den matek - čas napsat něco o tom, jak je to skvělý bejt máma, anebo sebrat dětem míč a dojímat se nad tím, jak po sobě v moři hezky házej kameny,“ připsala.

Inu... nespravuj, co funguje, není-liž pravda?