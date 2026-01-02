Dnes je pátek 2. ledna 2026., Svátek má Karina
Počasí dnes 0°C Skoro zataženo

Nejzdravější náhražka kávy: dodá energii, nedráždí nervový systém a chrání trávení

2. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Nejzdravější náhražka kávy: dodá energii, nedráždí nervový systém a chrání trávení
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Ráno bez kávy si spousta z nás neumí ani představit. Ten tichý moment v kuchyni, kdy ještě rozespalí stojíme u okna a čekáme, až se ze šálku začne linout známá vůně. Jenže pak se to často zvrtne. Místo klidu přijde bušení srdce, třes rukou, sevřený žaludek nebo rychlý propad energie, který nás nutí sáhnout po dalším šálku. Nejde o boj proti kávě – ale o řešení pro ty, kteří ji zkrátka z nějakého důvodu nemohou.

Právě v tu chvíli se znovu objevuje něco, co naše babičky považovaly za samozřejmost – a my jsme to mezitím odložili jako „staromódní“. Čekanka. Je levná, bez kofeinu – a co víc, překvapivě silná.

group-friends-party
Magazín
Nejlepší silvestrovská hra, která funguje na každé oslavě – bez příprav a bez pravidel

Proč nás káva někdy spíš vyčerpá, než povzbudí

Kofein funguje rychle. Krátce zvedne bdělost, zaostří pozornost, dodá pocit energie. Jenže podle odborníků z Harvard T.H. Chan School of Public Health i lékařů z Cleveland Clinic má i svou stinnou stránku.

Stimuluje stresovou reakci těla. Zvyšuje hladinu kortizolu, zrychluje srdeční tep a u citlivějších lidí dráždí žaludek i nervový systém.

Výsledek známe všichni: rychlý nástup energie,ještě rychlejší propad,a pak potřeba další dávky.

Není divu, že čím dál víc lidí hledá něco, co tělo nebude „popohánět“, ale podpoří ho přirozeně a dlouhodobě.

ChatGPT Image 31. 12. 2025 10_23_25
Magazín
Píšete si novoroční přání? Jedna věta v nich téměř vždy chybí – a právě kvůli tomu se často nikdy nesplní

Čekanka chutná jako káva. Ale chová se úplně jinak

Pražený kořen čekanky má plnou, lehce oříškovou chuť, která kávu překvapivě připomíná. Jenže rozdíl poznáte rychle – ne v hlavě, ale v těle.

Po čekance se: nezrychlí tep,nezvedne tlak,nerozklepou ruce,nepřijde nervozita.

A hlavně – nedostanete falešnou energii.Čekanka pracuje tam, kde energie skutečně vzniká: ve střevech.

ChatGPT Image 30. 12. 2025 20_56_07
Magazín
Co vás čeká hned 1. ledna 2026? Podívejte se podle data narození

Proč vás čekanka „postaví na nohy“ jiným způsobem

Kořen čekanky je jedním z nejbohatších přírodních zdrojů inulinu – rozpustné vlákniny, která slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie.

A zdravá střeva znamenají víc než jen dobré trávení. Podle nových studií mají přímý vliv na:

stabilní energii během dne,vyrovnanější náladu,menší chutě na sladké,kvalitnější spánek.

Jinými slovy: čekanka vás nenastartuje uměle. Pomůže tělu fungovat tak, aby si energii vyrábělo samo.

ChatGPT Image 30. 12. 2025 19_55_53
Magazín
Co si připravit na letošního Silvestra, aby vás celý rok provázely peníze, štěstí a zdraví?

Co lidé pozorují, když kávu vymění za čekanku

Ti, kteří kofein omezí nebo vynechají, často popisují podobné změny: méně výkyvů energie, klidnější nervový systém, lepší soustředění bez vnitřního napětí, menší tlak na žaludek, snazší usínání.

A to všechno bez pocitu, že by přišli o svůj ranní rituál.

Jak čekanku připravit, aby byla opravdu dobrá

Zapomeňte na představu slabého a vodového nápoje. Dobře připravená čekanka je hřejivá, plná a překvapivě uklidňující.

Základ stačí jednoduchý:

1–2 lžičky čekankového prášku,horká voda,trocha teplého mléka nebo rostlinné alternativy.

Skvěle se hodí:

ovesné mléko,mandlové mléko,špetka skořice nebo vanilky.

Vznikne nápoj, který vás uklidní místo rozklepání – a přesto vám pomůže vstoupit do dne s lehkostí. A do Nového roku ti co mají problém z kávou to může být příjemným vstupem.

Možná nejde o náhražku kávy, ale jde jen o návrat k něčemu, co dává smysl.

Tagy:
stres cukrovka nervy kofein střeva nervový systém
Zdroje:
healthline.com, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, medicalnewstoday.com, shop.pjscoffee.com
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Loď zadržená Finskem kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel

Následující článek

Šokující tajná sleva na vlak až 50 % pro důchodce: jak Češi platí méně, než si myslí

Nejnovější články