Nejzdravější náhražka kávy: dodá energii, nedráždí nervový systém a chrání trávení
2. 1. 2026 – 11:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Ráno bez kávy si spousta z nás neumí ani představit. Ten tichý moment v kuchyni, kdy ještě rozespalí stojíme u okna a čekáme, až se ze šálku začne linout známá vůně. Jenže pak se to často zvrtne. Místo klidu přijde bušení srdce, třes rukou, sevřený žaludek nebo rychlý propad energie, který nás nutí sáhnout po dalším šálku. Nejde o boj proti kávě – ale o řešení pro ty, kteří ji zkrátka z nějakého důvodu nemohou.
Právě v tu chvíli se znovu objevuje něco, co naše babičky považovaly za samozřejmost – a my jsme to mezitím odložili jako „staromódní“. Čekanka. Je levná, bez kofeinu – a co víc, překvapivě silná.
Proč nás káva někdy spíš vyčerpá, než povzbudí
Kofein funguje rychle. Krátce zvedne bdělost, zaostří pozornost, dodá pocit energie. Jenže podle odborníků z Harvard T.H. Chan School of Public Health i lékařů z Cleveland Clinic má i svou stinnou stránku.
Stimuluje stresovou reakci těla. Zvyšuje hladinu kortizolu, zrychluje srdeční tep a u citlivějších lidí dráždí žaludek i nervový systém.
Výsledek známe všichni: rychlý nástup energie,ještě rychlejší propad,a pak potřeba další dávky.
Není divu, že čím dál víc lidí hledá něco, co tělo nebude „popohánět“, ale podpoří ho přirozeně a dlouhodobě.
Čekanka chutná jako káva. Ale chová se úplně jinak
Pražený kořen čekanky má plnou, lehce oříškovou chuť, která kávu překvapivě připomíná. Jenže rozdíl poznáte rychle – ne v hlavě, ale v těle.
Po čekance se: nezrychlí tep,nezvedne tlak,nerozklepou ruce,nepřijde nervozita.
A hlavně – nedostanete falešnou energii.Čekanka pracuje tam, kde energie skutečně vzniká: ve střevech.
Proč vás čekanka „postaví na nohy“ jiným způsobem
Kořen čekanky je jedním z nejbohatších přírodních zdrojů inulinu – rozpustné vlákniny, která slouží jako potrava pro prospěšné střevní bakterie.
A zdravá střeva znamenají víc než jen dobré trávení. Podle nových studií mají přímý vliv na:
stabilní energii během dne,vyrovnanější náladu,menší chutě na sladké,kvalitnější spánek.
Jinými slovy: čekanka vás nenastartuje uměle. Pomůže tělu fungovat tak, aby si energii vyrábělo samo.
Co lidé pozorují, když kávu vymění za čekanku
Ti, kteří kofein omezí nebo vynechají, často popisují podobné změny: méně výkyvů energie, klidnější nervový systém, lepší soustředění bez vnitřního napětí, menší tlak na žaludek, snazší usínání.
A to všechno bez pocitu, že by přišli o svůj ranní rituál.
Jak čekanku připravit, aby byla opravdu dobrá
Zapomeňte na představu slabého a vodového nápoje. Dobře připravená čekanka je hřejivá, plná a překvapivě uklidňující.
Základ stačí jednoduchý:
1–2 lžičky čekankového prášku,horká voda,trocha teplého mléka nebo rostlinné alternativy.
Skvěle se hodí:
ovesné mléko,mandlové mléko,špetka skořice nebo vanilky.
Vznikne nápoj, který vás uklidní místo rozklepání – a přesto vám pomůže vstoupit do dne s lehkostí. A do Nového roku ti co mají problém z kávou to může být příjemným vstupem.
Možná nejde o náhražku kávy, ale jde jen o návrat k něčemu, co dává smysl.