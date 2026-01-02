Šokující tajná sleva na vlak až 50 % pro důchodce: jak Češi platí méně, než si myslí
2. 1. 2026 – 11:30 | Zprávy | Anna Pecena
Cestování vlakem po Česku se pro seniory může stát levnější zábavou než posezení v kavárně. Málokdo totiž ví, že s In Kartou lze ušetřit až polovinu z ceny jízdného – a to nejen v 2. třídě, ale i v 1. třídě. Stačí znát pravidla a pár triků, které cestování zlevní na polovinu.
Jednoduchý trik, který stojí za vším
Největší tajemství, které doposud uniká mnoha starším cestovatelům, je In Karta s aplikací IN 50 – speciální karta od Českých drah, která držiteli důchodci zaručuje až 50 % slevu z běžného jízdného. S touto kartou můžete jet levněji jak v druhé, tak i v první třídě – stačí si koupit správnou verzi karty, která je vázaná na vaše jméno.
In Karta funguje jako osobní „slevový průkaz“ pro vlak, který si pořídíte buď jako fyzickou čipovou kartu, nebo jako virtuální kartu v mobilní aplikaci Můj vlak. Po zakoupení aplikace IN 50 D (důchodce) máte nárok na 50 % slevu na jednosměrné i traťové jízdenky. Platí to pro oba směry i různé typy jízdenek – nejen ty nejlevnější.
Ceny karet pro seniory jsou překvapivě příznivé – roční In Karta s aplikací pro důchodce se dá pořídit už od ~590 Kč jako virtuální varianta či ~790 Kč v plastové podobě, a pokud plánujete častější cestování, investice se vám rychle vrátí.
Pro koho je sleva nejvýhodnější?
Možná si říkáte, „ale vždyť už i bez karty dostanu slevu jako 65+!“ – a to je pravda, věkem 65 let se automaticky získává poloviční cena jízdného ve 2. třídě jen se státním průkazem.
Pro mnohé důchodce ale právě In Karta odemyká extra výhodu: stejných 50 % slev i na dražší typy jízd a navíc i ve 1. třídě, kde si můžete koupit pohodlnější místo bez ukrutné peněženky.
Navíc pokud nejste ještě plnoletí senior nad 65 let, ale pobíráte důchod (například ve věku 60–65 let), můžete právě aplikaci IN 50 D využít a získat stejné slevy jako starší důchodci – stačí doložit potvrzení o přiznání důchodu.
Tajemství, které se vyplatí znát
In Karta s IN 50 vám může ušetřit stovky až tisíce korun ročně, pokud rád(a) jezdíte na výlety, za rodinou nebo prostě objevujete krásy Česka bez tlačení auta. Navíc se dá tato karta pořídit na rok nebo na tři roky, což znamená, že čím dříve ji máte, tím více „poloviční cenu“ můžete sklízet.
A závěrem – než vyrazíte na další dobrodružství po kolejích, zkontrolujte, zda váš typ cestování není pokryt ještě výhodnějšími regionálními slevami či městskými programy. Spojení In Karty s těmito možnostmi dělá z obyčejného vlakového lístku doslova levný lístek do světa.