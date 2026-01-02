Dnes je pátek 2. ledna 2026., Svátek má Karina
2. 1. 2026 – 10:31 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Loď zadržená Finskem kvůli poškození kabelu přepravovala ruskou ocel
zdroj: Profimedia
Loď zadržená Finskem kvůli podezření z poškození podmořského telekomunikačního kabelu spojujícího Helsinky s Tallinnem přepravovala ruskou ocel, na kterou se vztahují sankce Evropské unie.

Informovala o tom dnes podle agentury AFP finská celní správa. Loď Fitburg plující z Ruska do Izraele a 14 členů její posádky zadržely finské úřady ve středu.

Finská policie ve středu uvedla, že zahájila vyšetřování poškození kritické podmořské infrastruktury a má podezření, že loď, kterou zadržela pobřežní stráž, poškodila kabel úmyslně pomocí spuštěné kotvy. Incident se podle policie odehrál v estonské výlučné ekonomické zóně.

Finská pobřežní stráž loď identifikovala a zadržela ve finské exkluzivní zóně, kde měla spuštěnou kotvu. Zadržení členové posádky jsou ruské, kazachstánské, gruzínské a ázerbájdžánské národnosti. "Podle prvních zpráv obsahoval náklad ocelové výrobky ruského původu, na které se vztahují rozsáhlé sankce uvalené na Rusko," uvedli dnes finští celníci.

profimedia-1062658610 zdroj: Profimedia

Poškozený kabel podle agentury AFP patří finské telekomunikační společnosti Elisa. Firma ve středu ohlásila anomálie při fungování zařízení. Estonské úřady později uvedly, že byl poškozen i další podmořský kabel spojující Finsko a Estonsko, který patří švédské společnosti Arelion. Není zatím jasné, zda oba incidenty souvisejí.

Od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 došlo v Baltském moři k řadě výpadků elektrického vedení, telekomunikačních spojů i k poškození plynovodu, upozornila agentura Reuters. Skandinávské a pobaltské státy se mají v tomto směru na pozoru a podobné incidenty obvykle označují za součást ruských hybridních útoků.

