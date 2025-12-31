Píšete si novoroční přání? Jedna věta v nich téměř vždy chybí – a právě kvůli tomu se často nikdy nesplní
31. 12. 2025 – 10:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Také to děláte? Po celoročním shonu si konečně sednete ke stolu, vezmete do ruky papír a tužku a začnete psát novoroční přání. Chvíli váháte a pak sepíšete seznam všeho, co si přejete a co by se mělo změnit. Nakonec přidáte pár vět, které vypadají hezky – jenže jejich špatná formulace způsobí, že se vám většinou nesplní.
Už to rozmyšlíte? Sedíte u stolu s papírem a tužkou v ruce a přemýšlíte, jak vlastně novoroční přání napsat, aby letos nebylo jen hezké na pohled, ale opravdu něco změnilo.
„Přeji si“ zní mile. Ale je to strašně opatrná věta
Slovní spojení „přeji si“ má jednu zvláštní vlastnost: nic po nás nechce.
Je to věta, která zní jako dopis Ježíškovi. Nebo jako tiché doufání, že se to nějak samo vyřeší. Podle psychologů (Harvard, Stanford, University of Pennsylvania) mozek reaguje na takové formulace velmi pasivně. Nevidí v nich směr. Nevidí v nich odpovědnost. Nevidí v nich pohyb.
Podvědomě totiž slyší: „Bylo by hezké, kdyby… ale když ne, tak se nic neděje.“
A právě tady se přání začíná rozplývat.
Nejčastější přání vůbec: „Přeji si více peněz“
Tahle věta se objevuje každý rok znovu a znovu. A zároveň je jednou z nejméně funkčních.
Ne proto, že by byla špatná.Ale proto, že je nejasná a opatrná.
Více než co? Více kdy? Více jakým způsobem?
Mozek má rád konkrétní směr. Nepotřebuje částku, ale potřebuje pocit, ke kterému má směřovat.
Mnohem srozumitelnější (a lidské) je napsat si třeba: – Chci mít pocit finančního klidu. – Chci vydělávat způsobem, který mi dává jistotu. – Chci přestat mít z peněz stažený žaludek.
To už není přání. To je vnitřní postoj.
Věta, která mění všechno: „Děkuji za splnění přání“
Možná to zní zvláštně. Možná až trochu trapně.Děkovat za něco, co se ještě nestalo?
Jenže právě tahle věta má podle psychologických studií (Journal of Positive Psychology, University of California, Berkeley) nečekaně silný efekt.
Když napíšete: „Děkuji za splnění přání.“
váš mozek: – přestane čekat – přestane pochybovat – začne si změny všímat
Nejde o kouzla. Jde o nastavení mysli. Děkování v přítomném čase totiž dává signál, že tohle berete vážně.
Jak vypadá přání, které si alespoň neháže klacky pod nohy
Starý styl: Přeji si více peněz.
Nový, lidský styl je v přítomném čase: Děkuji za finanční hojnost, která mi dává klid, jistotu a pocit, že to zvládám.
Starý styl: Přeji si být zdravější.
Nový styl: Děkuji za tělo, které mi dobře slouží, a za energii, se kterou zvládám každý den.
Nejde o dokonalé věty. Jde o to, že mluví za vás – ne proti vám.
Není to manifestace. Je to rozhovor se sebou
Nemusíte věřit na vesmír.Nemusíte věřit na zákon přitažlivosti.Stačí věřit, že slova, která si opakujeme, formují naše rozhodování.
Novoroční přání nejsou smlouva s osudem.Jsou to spíš malé zrcadlo toho, co si dovolíme chtít.
A někdy se přání neplní ne proto, že by byla nereálná.Ale proto, že jsme si je napsali tak opatrně, jako bychom se báli, že si je vlastně ani nezasloužíme.
Možná letos stačí změnit jen jednu větu. A zbytek už přijde sám.