Dnes je úterý 30. prosince 2025., Svátek má David
Počasí dnes -6°C Sněhové přeháňky

Co si připravit na letošního Silvestra, aby vás celý rok provázely peníze, štěstí a zdraví?

30. 12. 2025 – 20:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Co si připravit na letošního Silvestra, aby vás celý rok provázely peníze, štěstí a zdraví?
zdroj: ChatGPT
Sledovat v Google Zprávách

Silvestr není jen o ohňostrojích, jednohubkách a otázce, kdo zítra vstane bez bolesti hlavy. Po celém světě se s posledním dnem roku pojí rituály, které mají jedno společné přání: aby byl ten další rok lepší než ten minulý.

Ať už jste pověrčiví, nebo berete tradice s humorem, některé zvyky se opakují překvapivě často – od Česka přes Itálii až po Japonsko. A jedno je jisté: nic nezkazíte, když si je připravíte. Maximálně se pobavíte.

blond-businessman-happy-expression
Magazín
Co o vás prozradí ruce sepnuté do trojúhelníku

Peníze: Co mít na stole (a v kapse), aby účet neklesal

Čočka

Klasika, která přežila i všechny dietní trendy. V Česku, na Slovensku i v Itálii symbolizuje mince a hojnost. Čím víc čočky, tím víc peněz – alespoň podle lidové víry. Italové jedí čočku s klobásou cotechino, Češi ji zvládnou i „na kyselo“.

Mince v kapse nebo pod talířem

Stará česká tradice říká: jak vstoupíte do nového roku, takový bude. A vstupovat s prázdnou kapsou? To se nedělá.Tip: Papírovky se nepočítají. Kovové mince jsou jistota.

Hrozny (Španělsko)

Ve Španělsku se o půlnoci jí 12 hroznů – jeden za každý měsíc. Kdo to stihne, má štěstí i finanční stabilitu. Kdo ne, má aspoň zábavné video.

profimedia-0756794368
Magazín
Hrdinové, nebo padouši? Když dějiny sundají masky těm, které jsme obdivovali

Štěstí: Malé rituály, které mají velkou symboliku

Nové oblečení

Známé i z českých domácností: na Silvestra si obléct něco nového. Znamená to nový začátek a otevřenost změnám.Bonus: v Itálii se tradičně nosí červené spodní prádlo – pro štěstí a vášeň.

Nevynášejte odpadky

Ano, i když je koš plný. Podle českých a německých tradic byste tím mohli „vynést štěstí z domu“. Počkejte do 1. ledna. Svět se nezboří.

První návštěva v novém roce

V některých regionech se věří, že první člověk, který vstoupí do domu, ovlivní celý rok. Ideálně veselý, zdravý a s dobrým úmyslem.Takže žádní věční stěžovatelé hned po půlnoci.

profimedia-0756794368
Magazín
Hrdinové, nebo padouši? Když dějiny sundají masky těm, které jsme obdivovali

Zdraví: Co jíst, čemu se vyhnout a proč

Nevadí hřích, vadí směr

V Česku se tradičně nejí drůbež – štěstí by mohlo „odletět“. Stejně tak se vyhýbá rybám s ploutvemi směrem dozadu – symbolizují ústup.

Polévka jako základ

Vývary a teplá jídla mají silnou symboliku zdraví napříč kulturami – od české kuchyně po asijské tradice.

Teplo = klid pro tělo = dobrý start.

Nic nerozbít (ideálně)

Rozbité sklo na Silvestra sice není konec světa, ale podle pověr přináší drobná zranění a oslabení energie. Když už se to stane, berte to aspoň s humorem.

ChatGPT Image 29. 12. 2025 09_26_09
Magazín
Top 10 novoročních předsevzetí, která si dáváme každý rok – a nikdy je nedodržíme

Co mají tradice společné napříč světem?

Ať už jde o českou čočku, španělské hrozny, japonský úklon starému roku nebo italské červené prádlo, jedno se opakuje pořád dokola: Jde o to, že si na chvíli řekneme: Záleží mi na tom, jak ten rok začne.

Psychologové i sociologové se shodují, že rituály dávají pocit kontroly, klidu a naděje – a právě tyto tři věci nám často chybí víc než samotné štěstí.

profimedia-0594337706
Magazín
Rostlina, která v roce 2026 přináší do ložnic malý zázrak – a téměř žádnou péči

Tak co si připravit letos?

  • Čočku (nebo aspoň pár hroznů)
  • Minci do kapsy
  • Něco nového na sebe
  • Teplé jídlo
  • A hlavně: dobrou náladu a nadhled

Protože i kdyby tradice nefungovaly…smích, pohoda a klidný start fungují téměř vždy a zaručeně!

A to je na Silvestra možná ta největší výhra!

Tagy:
štěstí peníze tradice Silvestr zdraví rituály
Zdroje:
Novinky.cz, prozeny.cz, zena.aktualne.cz, maestromio.org
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Držet psy dlouhodobě uvázané na řetězu bude v Česku od ledna zakázané

Nejnovější články