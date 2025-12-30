Co si připravit na letošního Silvestra, aby vás celý rok provázely peníze, štěstí a zdraví?
30. 12. 2025 – 20:05 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Silvestr není jen o ohňostrojích, jednohubkách a otázce, kdo zítra vstane bez bolesti hlavy. Po celém světě se s posledním dnem roku pojí rituály, které mají jedno společné přání: aby byl ten další rok lepší než ten minulý.
Ať už jste pověrčiví, nebo berete tradice s humorem, některé zvyky se opakují překvapivě často – od Česka přes Itálii až po Japonsko. A jedno je jisté: nic nezkazíte, když si je připravíte. Maximálně se pobavíte.
Peníze: Co mít na stole (a v kapse), aby účet neklesal
Čočka
Klasika, která přežila i všechny dietní trendy. V Česku, na Slovensku i v Itálii symbolizuje mince a hojnost. Čím víc čočky, tím víc peněz – alespoň podle lidové víry. Italové jedí čočku s klobásou cotechino, Češi ji zvládnou i „na kyselo“.
Mince v kapse nebo pod talířem
Stará česká tradice říká: jak vstoupíte do nového roku, takový bude. A vstupovat s prázdnou kapsou? To se nedělá.Tip: Papírovky se nepočítají. Kovové mince jsou jistota.
Hrozny (Španělsko)
Ve Španělsku se o půlnoci jí 12 hroznů – jeden za každý měsíc. Kdo to stihne, má štěstí i finanční stabilitu. Kdo ne, má aspoň zábavné video.
Štěstí: Malé rituály, které mají velkou symboliku
Nové oblečení
Známé i z českých domácností: na Silvestra si obléct něco nového. Znamená to nový začátek a otevřenost změnám.Bonus: v Itálii se tradičně nosí červené spodní prádlo – pro štěstí a vášeň.
Nevynášejte odpadky
Ano, i když je koš plný. Podle českých a německých tradic byste tím mohli „vynést štěstí z domu“. Počkejte do 1. ledna. Svět se nezboří.
První návštěva v novém roce
V některých regionech se věří, že první člověk, který vstoupí do domu, ovlivní celý rok. Ideálně veselý, zdravý a s dobrým úmyslem.Takže žádní věční stěžovatelé hned po půlnoci.
Zdraví: Co jíst, čemu se vyhnout a proč
Nevadí hřích, vadí směr
V Česku se tradičně nejí drůbež – štěstí by mohlo „odletět“. Stejně tak se vyhýbá rybám s ploutvemi směrem dozadu – symbolizují ústup.
Polévka jako základ
Vývary a teplá jídla mají silnou symboliku zdraví napříč kulturami – od české kuchyně po asijské tradice.
Teplo = klid pro tělo = dobrý start.
Nic nerozbít (ideálně)
Rozbité sklo na Silvestra sice není konec světa, ale podle pověr přináší drobná zranění a oslabení energie. Když už se to stane, berte to aspoň s humorem.
Co mají tradice společné napříč světem?
Ať už jde o českou čočku, španělské hrozny, japonský úklon starému roku nebo italské červené prádlo, jedno se opakuje pořád dokola: Jde o to, že si na chvíli řekneme: „Záleží mi na tom, jak ten rok začne.“
Psychologové i sociologové se shodují, že rituály dávají pocit kontroly, klidu a naděje – a právě tyto tři věci nám často chybí víc než samotné štěstí.
Tak co si připravit letos?
- Čočku (nebo aspoň pár hroznů)
- Minci do kapsy
- Něco nového na sebe
- Teplé jídlo
- A hlavně: dobrou náladu a nadhled
Protože i kdyby tradice nefungovaly…smích, pohoda a klidný start fungují téměř vždy a zaručeně!
A to je na Silvestra možná ta největší výhra!